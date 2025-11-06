蔣萬安：爭取輝達設台北公司

輝達總部進駐北士科T17、18塵埃落定，擁有地上權的新光人壽正與北市府協商合意解約的「分手費」，待解約塗銷地上權後，將專案設定地上權給輝達。台北市長蔣萬安6日表示，他希望輝達能在台北市設立公司，並有一定的資本額，「這是為城市、為市民爭取，相信現在輝達應該是朝這個方向。」

國民黨議員曾獻瑩日前質詢曾提及，輝達在台灣登記有3家法人公司，分為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，建議市府主動與輝達溝通，鼓勵考慮在台北市成立「輝達台北分公司」，透過母公司把資本額挹注進來，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。

廣告 廣告

蔣萬安昨表示，市府預計在2周內和新壽完成合意解約，接下來會透過設定地上權和輝達簽約，但其中有一點是他的堅持，輝達不能只用現在新加坡或維京群島的公司來對接，希望輝達必須在台北設立公司，並且有一定的資本額。他強調這是為城市、為市民爭取，也相信現在輝達應該是朝這個方向。

北市副市長李四川昨透露，輝達會考慮成立子公司。至於原本預計7日與新壽簽訂解約協議書，因新壽還要經過臨時董事會同意，可能要下周才會簽訂。

台新新光金董事長吳東亮表示，北士科T17、T18案可以圓滿解決是好事，輝達留在台北市、留在台灣，對於台灣的發展有利。新壽也做了很多努力和犧牲，希望外界給予新壽肯定。此外，輝達跟新壽簽MOU約時，除要償還新壽付出的成本外，還有一筆補償金。他建議北市府，未來輝達若有負擔補償金，可延續MOU的精神，轉作公益、嘉惠台北市民。