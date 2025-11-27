蔣萬安：行政院版財劃法 應提供具體試算數字

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）行政院會今天對立法院14日三讀的財劃法部分條文提覆議。台北市長蔣萬安下午說，政院版本有很多新增概念，認為應提供具體試算數字，否則很多內容是空泛且不確定。

蔣萬安下午列席台北市議會總質詢，國民黨議員詢問行政院會對立法院14日三讀的財劃法部分條文提出覆議等議題的看法。國民黨北市議員鍾沛君質詢問及行政院財劃法版本是否影響台北市府財政收支，並問蔣萬安是否會加大力道與中央溝通。

蔣萬安答詢，因行政院版本無具體試算數字且沒討論基礎，相關法條有很多不確定及新增概念，如地方政府基本財政需求及基本財政收入等，希望提出行政院版本內容的試算數字，才有後續討論基礎。

蔣萬安說，希望行政院可理性討論，但基本上應先提供試算數據，因牽涉事權分配，並盼政院可跟立法院好好討論。目前會依相關規定編列北市府明年度預算，但再次呼籲中央應公布具體試算數字，將向行政院表達立場。

國民黨台北市議員柳采葳詢問行政院將對立院通過財劃法提出覆議，要求北市府各首長列席說明可能受此法影響的程度。市府各局處首長提出受影響包含公車運價補貼、T-PASS通勤月票、電動公車、托育生育津貼、興建捷運、藝文補助等政策。

柳采葳認為財劃法修法是人治，要求蔣萬安提因應手段。蔣萬安回應，行政院版本有很多不確定，如被未講明被行政院納入項目，造成地方政府很難試算，加上僅中央有資料，要訂定標準才能確定試算金額。

蔣萬安說，有整理財劃法修法後對各地方政府影響的條文內容，確實有很多不確定概念，加上中央握有很多權利及規定，如可在必要時得扣減地方政府補助款、計算基本財政及收入額、其他經過行政院納入事項等。

蔣萬安表示，因提出版本空泛且不確定加上都由中央掌握，希望中央能清楚說明及提出具體試算數字，才能評估對地方政府的影響進而提出建議及修法對案。

行政院會今天對立法院14日三讀的財劃法部分條文提出覆議，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰說，立院版財劃法修法有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等6大問題，希望立法院能詳細審視覆議案，別錯上加錯，若國會能對政院版財劃法達成共識，政院將詳列相關試算結果。（編輯：張銘坤）1141127