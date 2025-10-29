蔣萬安：議會報告年度預算案及115年度總預算案
【記者卓羽榛臺北報導】臺北市長蔣萬安29日前往市議會，進行臺北市政府「114年度第二次追加（減）預算案」及「115年度總預算案」報告。
蔣萬安表示，根據最新外籍人士宜居城市調查，高達96%的外籍人士認為臺北最適合居住；在交通部觀光署調查中，臺北市年訪客量更達2,800萬人次，穩居全國第一。今年臺北也再度蟬聯《天下雜誌》永續幸福城市調查冠軍，展現城市持續進步的實力與魅力。市府團隊將以「幸福城市」為藍圖，深化各項政策推動，讓市民切實感受城市發展的溫度與力量。
他指出，115年度政策性預算編列574億元，較去年度增加160億元，展現推動城市建設的決心。整體預算方面，稅入編列2,098億元、稅出2,142億元，連同債務還本127億元，尚需融資調度171億元，將全數以前年度歲計剩餘彌平，無須新增舉債。整體債務預估將降至518億元，人均負債約2.1萬元，財政持續穩健。
蔣萬安進一步說明，市府將以「幸福城市」為核心，推動十項重點建設：
一、道路通行、環境優化：編列33億元改善道路、人行道與自行車道，設置行人通廊及減速設計，提升行人安全與用路品質。
二、照亮城市、安全升級：投入30億元推動15萬盞路燈全面更換為LED，並導入智慧管理系統，節能減碳又提升夜間安全。
三、管網工程、水資源韌性：投入30億元興建「敦北地下大排」，容水量達16座游泳池；另投入150億元汰換1,300公里老舊自來水管線，提升供水穩定。
四、捷運路網、六線齊發2.0：編列219億元推動環狀線北環段、南環段及東環段等工程，打造串聯基北北桃的一小時生活圈，促進區域平衡與產業發展。
五、一卡在手、城市暢行：編列近60億元推動1200都會通及票價補貼政策，讓通勤族平均每月可省千元，成功帶動大眾運輸使用。
六、YouBike前30分鐘免費：預算近6億元，YouBike每日使用量逾20萬次、累積騎乘突破4億人次，成為市民短程移動的日常。
七、全齡全民運動：編列14億元打造「出門就能運動」的環境，結合AI與運動大數據，推動U-Sport及U-Walk平台，鼓勵全民運動風氣。
八、舒緩三明治世代壓力：投入121億元推動托幼與樂齡雙照顧政策，擴大好孕專車、公托、公幼設施，並規劃婦幼專責醫院與幸福住宅。
九、新世代教育創新：投入近60億元建設智慧永續校園，推動「生生喝鮮奶2.0」計畫，讓學童天天喝到鮮乳或豆漿，兼顧健康與教育。
十、AI治理與智慧創新：增編2億元，以AI導入、市民共創與資料開放為三大主軸，推動19項AI示範案例，包括翡翠水庫智慧閘門系統，展現「智慧永續首都」的實力。
最後，蔣萬安特別指出，今早北市府與輝達召開視訊會議，輝達已明確表示將把海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序。他強調，市府將以最快速度推動相關行政作業，讓輝達海外總部順利落腳臺北，為城市注入全新動能。
議員關心輝達（NVIDIA）選定士林北投科學園區T17、T18基地的進展，蔣萬安表示，包括輝達在內，對整體發展都持正面態度。目前態勢相當明確，輝達已決定落腳北士科。新光人壽於上週召開記者會，宣布願與市府合意解約，並僅取回相關成本，這也是輝達拍板T17、T18的關鍵原因。三方已充分溝通，合意解約後將以「一塊乾淨的地」專案設定地上權。
蔣萬安強調，市府與輝達定期召開視訊會議，讓企業掌握行政進度。輝達了解市府在這段期間的努力，也對新壽願意解約的決定表達肯定，希望北市府儘快完成程序，後續將啟動都市計畫變更等行政作業。他並指出，市府正加速相關流程，目標於明年中完成簽約。
議員進一步追問市府與新光人壽的解約時程，蔣萬安回應，市府內部已召開跨局處會議討論期程，並將於本週與新壽正式會談，預計在11月底前完成解約，後續都市計畫變更及審議程序也會加快腳步。至於議員提及市府稅收超收問題並主張普發現金，蔣萬安表示，中央去年稅收超徵5,200億元，而北市僅34億元，情況截然不同，呼籲議員勿以雙重標準比較。
議員關切北市AI產業布局，蔣萬安指出，市府正面看待輝達落腳北士科，但後續仍有許多行政作業需持續推進，將全力加快腳步。他強調，市府正以「AI發展的Power House」為願景，從產業戰略布局出發，積極推動北士科及士林北投區的整體規劃，並爭取國際頂尖企業如OpenAI等進駐。至於議員建議頒授黃仁勳榮譽市民或聘為市府顧問，市府將審慎評估。
有議員關心敬老點數使用範圍，蔣萬安回應，除每月提高至600點外，北市的使用項目也比其他縣市更廣，包括可於溫泉場館扣抵點數等貼心措施。對於議員建議再擴大適用範圍，市府將整體評估。
針對孕婦反映好孕專車駕駛品質不一的問題，蔣萬安表示，市府正與Uber洽談簽約事宜，將導入安全座椅設置及駕駛評鑑機制，透過獎勵制度提升服務品質。
議員關切非洲豬瘟疫情對市場攤商的影響，蔣萬安指出，市府已宣布對公有市場663攤溫體豬肉攤商減免一個月租金，未來也會依中央政策及疫情變化進行滾動式調整，協助攤商度過難關。
另有議員提及中央擬在翡翠水庫設置光電板一事，蔣萬安嚴正表示，市府立場明確，絕對不准。
有議員指出，除生食豬肉攤商外，熟食業者也可能因疫情受到波及，詢問市府是否能比照停業補貼。蔣萬安回應，上週已出席行政院卓院長主持的非洲豬瘟應變會議，並於會中主動建議中央研擬補貼方案，以減輕禁運禁宰15天對臺北市消費市場及業者造成的衝擊。他強調，卓院長及農業部均已允諾於本週提出補貼方案，市府將參考中央作法，評估對業者的影響與可行的協助措施，後續若攤商仍有其他需求，市府將全力支援，協助業者共度難關。針對議員建議加強廚餘瀝乾宣導並訂定標準，蔣萬安表示，已請環保局進行研究與評估，後續將再向議員報告具體作法。
議員關心的財劃法修正與中央事權分配問題，蔣萬安表示，9月初行政院會議僅以一張紙決定事權分配，缺乏充分討論空間。他指出，事權劃分應經中央與地方充分溝通，而依財政部新版本草案，臺北市未來恐減少約450億元收入，對地方財政將造成重大衝擊。蔣萬安強調，已在會中明確表達反對立場，並將與立法院國民黨團持續溝通，捍衛地方政府財源。他重申，在財劃法尚未修正前，中央補助款不應減少，避免出現「左手給、右手扣」的情形，造成地方財政負擔。
有議員關心災損補助金撥付是否即時，蔣萬安回應，市府將全面檢視現行流程，優化行政程序，縮短撥付時間，確保災民能在第一時間獲得協助。
