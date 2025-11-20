蔣萬安：輝達正在進行設立台灣子公司作業

蔣萬安今(20)日示，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman告訴他，輝達方面已進行在台灣設立子公司的相關作業，希望雙方相約明年農曆年再見。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman在18日下午拜會台北市長蔣萬安，並遞交營運總部選定T17、T18用地的「書面投資意向」。蔣萬安今(20)日受訪時表示，Scott Ekman告訴他，輝達方面已進行在台灣設立子公司的相關作業，希望雙方相約明年農曆年再見。

蔣萬安表示，輝達副總裁Scott Ekman前天來到北市府，他們見面確實就像老朋友一樣， 非常感謝市府同仁與輝達團隊因為時差問題，在半夜都不斷開線上會議，大家討論意見，Scott Ekman看到他，很高興跟他擁抱，並表示「終於我們能夠把這件事情順利解決」。目前北市府跟新壽已經進入到簽署合意解約的最後階段。

蔣萬安指出，後續針對取回土地以及訂定地上權相關前期準備工作，也正在進行中，因此Scott Ekman告訴他，輝達方面已進行在台灣設立子公司的相關作業，「我也跟輝達副總裁相約，依據目前規劃的期程，最快希望在明年農曆年前可以完成簽約，屆時很希望跟輝達副總裁在農曆年時再次見面。」

產發局長陳俊安指出，市長蔣萬安提出希望輝達在台灣設立子公司，目前輝達也確實朝該方向前進，將設立一定資本額的公司規模，才能承接T17、18設定地上權，就跟輝達的前一次的工作會議，他們現在針對在台北子公司的部分，確實已經在做相關的作業程序，依據規定要先跟中央提出申請，如果需要協助跟中央溝通，或者其他行政協助，北市府也將給予全力支持。

