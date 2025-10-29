蔣萬安：輝達確定落腳T17、T18 力拚明年中簽約

輝達執行長黃仁勳受訪時說道，「政府和擁有地上權的一方正在進行討論，但我不清楚耽擱的具體原因。」

出席美國華府輝達GTC技術大會的黃仁勳，面對媒體的詢問，強調必須決定興建總部的地點，而輝達相中的北士科T17、T18基地，隨著新壽同意與北市府合意解約後，輝達選址總算底定了。

台北市長蔣萬安指出，「輝達明確的表示他們海外總部就會在北士科T17和18，所以這項他也請我們可以對外公開的說明，輝達也希望並且樂觀，我們盡快和新光人壽完成合意解約的程序。」

蔣萬安表示，市府是在黃仁勳受訪後，29日中午與輝達進行視訊會議，輝達則展現對T17、T18的重視，維持既有計畫確定落腳台北，也讓外界緊盯新壽解約的進度，副市長李四川表示，新壽本週將提出解約的成本，有民代重申分手費40億是上限。

民進黨台北市議員許淑華質詢說道，「合理合規合法的部分，我認為在40億的空間以內，應該可以談成吧？是嗎？市長。」

台北市長蔣萬安回應，「對啊，就像議員講的，合理合規合法這樣的原則，我們會來跟新壽這邊來談。」

台北市副市長李四川說明，「解約的部分我們週一大概就已經跟新壽聯繫，那這個禮拜他們會提供他們的成本到底是多少錢。」

北市府力拚11月底與新壽解約，接下來的流程，將針對輝達的專案設定地上權、都市計畫審議，蔣萬安表示，希望能在明年中與輝達簽約。

