蔣萬安：輝達與臺北又近一步 市府和新壽分手收回土地

台北市長蔣萬安曬出輝達副總裁Scott Ekman合照，宣布市府已經與新壽完成最後手續，「輝達與臺北，又近一步！」（圖片來源／蔣萬安臉書）

臺北市長蔣萬安今（24）日宣布，市府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17 T18土地已正式回歸市政府。

「輝達與臺北，又近一步！」蔣萬安以此標題，在臉書曬出輝達副總裁Scott Ekman，在上週代表執行長黃仁勳來訪，親自遞交投資意向書的兩人開心合照。

廣告 廣告

蔣萬安當時向Scott Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

盼農曆年前見證歷史時刻，AI浪潮中取得先機

蔣萬安指出，輝達將首個海外總部選在臺北，對臺灣具有重大意義，未來10年，臺灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步。

而輝達選擇臺北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，蔣萬安強調，更象徵「臺北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

副市長李四川則說明，新壽地上權塗銷是在上午11點半，輝達案應該算塵埃落定時表示，應該確定了，接下來就回歸到市政府跟輝達簽約的問題了。

北士科T17、T18地上權完成塗銷，下一步與輝達簽定地上權

北投士林科技園區T17、T18基地先前由新光人壽取得地上權，新壽董事會21日通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本。

臺北市政府強調，今日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。

接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）的專案設定地上權簽約等事宜，對輝達海外企業總部正式落腳臺北市，更向前邁進一步。

(原始連結)





更多信傳媒報導

烏克蘭總統澤倫斯基本周將赴美國 歐洲版28點也會上停火談判桌

鄭麗文拜完共諜拜兩蔣 國民黨內非急統派擔心遭綠營當成「紅統提款機」

體育協會的亂象 民眾黨：民進黨政府能拖就拖、能混就混、能包庇就包庇

