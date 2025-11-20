蔣萬安：輝達透露正在籌備台灣子公司 (圖)

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】谷歌(Google)周四宣布，在台灣開設美國本土以外的、全球最大的人工智慧(AI)基礎設施硬體工程中心。 谷歌雲端(Google Cloud)的平台基礎設施工程副總裁馬穆德(Aamer Mahmood)說，在台北開發和測試的技術，被部署在全球的谷歌資料中心，而這些資料中心進而驅動了數十億人每天所依賴的谷歌裝置。 馬穆德說，這不僅是對辦公室的投資，也是對生態系的投資，證明了台灣作為全球人工智慧創新中心的重要地位。 總統賴清德也出席了開幕儀式，稱谷歌此舉展現了對台灣的長期投資承諾，並指出台灣不僅是全球科技供應鏈的重要中心，也是安全可靠的AI的關鍵中心。 台灣官方一直警告使用中國大陸AI系統的風險。但中方一直對外駁斥這些擔憂。 谷歌新的辦公室位於台北市士林區劍潭捷運站附近的「CAAM承德168」，鄰近北士科。 谷歌雲端的平台研發總經理摩爾(Greg Moore)表示，新的AI基礎建設研發中心將聚集上百位員工，重點不在規模，而是速度和實力。他強調，台灣新辦公室是谷歌全球AI基礎建設研發中心，設有超過10個專業實驗室，方便不同團隊測試、驗證和完善Google下一代A

時報資訊 ・ 2 小時前