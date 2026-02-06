蔣萬安：輝達進駐北士科已完成議價 農曆年前簽約

（中央社記者陳昱婷台北6日電）輝達進駐北士科剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安今天表示，已完成議價，將繼續相關程序，照規劃農曆年前簽約。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，市府4日完成此案地上權計畫書及權利金審議，台北市副市長李四川當時表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。

蔣萬安今天出席日本坂茂公共廁所設計演講暨合作備忘錄簽署儀式前被媒體堵訪表示，已經完成與輝達的議價，接下來就會繼續推進其他程序，照原本預計的規劃，在農曆年前簽約。

台北市政府表示，李四川下午將舉行記者會說明細節。（編輯：梁君棣）1150206