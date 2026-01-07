蔣萬安：追加20億元讓營養午餐免費、讓孩子在餐桌上不被感受差異

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北市長蔣萬安昨宣布將實施國中、小學營養午餐全面免費，引發綠營批政策買票，北市教育局長湯志民表示，初估一年需約20億餘元。蔣萬安今（7日）被問為何不規劃在總預算案中，他表示，討論很久，許多細節不斷跟各局處交換意見，該政策預計最快9月上路，會透過追加預算方式執行。

蔣萬安上午出席雙永國小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪，他說，昨天正式宣布台北市國中、小營養午餐全面免費，最重要目的就是希望讓孩子在學習成長最關鍵的階段，都能確保營養均衡、吃得安心。

蔣萬安指出，另一方面，營養午餐不只是一頓飯，也是社會平權很重要的一環，不希望任何一個孩子因為家庭狀況，而在餐桌上感受到差異，這項政策造福18萬孩子，也對他們家庭每年減輕上萬元支出，這是一項對未來的投資，透過食材溯源、品質控管，希望讓台北市的孩子透過免費的營養午餐，能夠吃得均衡、安心，這也是厚植城市未來的競爭力，透過這樣的方式，能夠持續打造一個宜居友善的環境。

媒體質疑，若蔣萬安認為是有力的投資，為什麼來不及規劃在今年總預算案，而採用追加預算？蔣萬安回稱，其實討論很久，很多的細節都不斷在跟各局處交換意見，這項政策確定今年最快9月就會上路，所以也會檢視台北市整體的財政和預算的狀況，透過追加預算的方式執行。

至於今年度中央總預算案還卡在立院，恐影響TPASS補助，記者詢問是否有與國民黨立委溝通，蔣萬安說，一直都和北市立委保持聯繫，其實最關鍵的，他也強調行政院應該好好坐下來和立法院溝通。

