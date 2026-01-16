蔣萬安「酸宗痛」？命理師預言「大象變獅子」 本尊笑回：我是摩羯座

蔣萬安今出席松山區與里長有約活動。(記者方賓照攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安近期宣布營養午餐免費等政策帶動全國性議題，命理師李靜唯也於社群上指出，蔣萬安2026年能量強勁，未來仍有高峰，將從溫和穩重的大象變成以德服人的獅子。對此，蔣萬安今(16日)回應，他是摩羯座，二寶(二兒子)才是獅子。

李靜唯指出，從吠陀占星來看，蔣萬安此刻正行走在一段非常有力的水星大運，這使蔣在事業上思路清晰、目標明確，能以理性與策略應對複雜局勢。吠陀星盤中，最強而有力的一顆星，是木星在巨蟹，這是木星最廟旺的位置，象徵深厚的貴人運與民心基礎。再加上一個極為罕見、光輝燦爛的格局「大象變獅子」。這意味著他此生的成長路徑，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子。

她指出，蔣萬安2026年能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年。若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋。然而，蔣萬安真正的高峰仍在未來。必須等到數年後走入木星流年，蔣萬安的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化，「有些人，不需要急著證明自己。時間，會替他完成所有說明」。

蔣萬安今出席松山區與里長有約，會前堵訪對此回應說，他是摩羯，二寶才是獅子。

