蔣萬安：雙城論壇規劃落在12月底 盼親率隊參與

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北27日電）台北上海雙城論壇今年尚未登場，台北市長蔣萬安今天說，目前規劃落在12月底，朝他親自率隊前往的方向進行，舉辦時間長短不是特別重要，而是能有實質市政交流。

蔣萬安今天下午率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，他在會前被媒體堵訪詢問雙城論壇進度時說，現在還在持續跟上海方協調，還有許多行政細節未定，有進一步結論就會跟大家報告。

國民黨台北市議員李明賢質詢問及雙城論壇時間點，蔣萬安答詢表示，目前規劃是12月底，但確切日期及行程等細節還在跟上海確認，朝他親自率隊前往的方向進行，拍板了一定會跟大家說明。

蔣萬安強調，雙城論壇已行之多年，就是城市間的交流，討論的都是市政議題，且是目前兩岸間僅存的官方交流管道，還是期待能繼續辦下去。

至於預計在論壇上簽署的2個合作備忘錄（MOU）送審進度，台北市副市長林奕華說明，水治理部分已經沒有問題，職能培訓的MOU則已經送給中央審查了，都有按照時程進行。

國民黨台北市議員柳采葳關心此次雙城論壇行程，蔣萬安說，希望依循過去慣例，彼此協調及配合時間，舉辦的時間長短不是特別重要，最重要的是能夠有實質市政交流。（編輯：蕭博文）1141127