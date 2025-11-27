蔣萬安：雙城論壇規劃12月底 朝親自率隊方向進行

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北上海雙城論壇原訂9月登場，但今年舉辦前突然延後。台北市長蔣萬安今（27）日說，目前規劃落在12月底，朝他親自率隊前往的方向進行，蔣萬安認為，舉辦的時間長短不是特別重要，而是能有實質市政交流。

蔣萬安今（27）日備詢。（圖／方炳超攝）

台北市議會下午展開市政總質詢，蔣萬安下午備詢時被問到雙城論壇時間點？蔣萬安稱，目前規劃是12月底，但確切日期及行程等細節，還在跟上海確認，朝他親自率隊前往的方向進行，拍板一定跟大家說明。

蔣萬安說，雙城論壇已行之多年，就是城市間的交流，討論的都是市政議題，且是目前兩岸間僅存的官方交流管道，還是期待能繼續辦下去。



