蔣萬安「雙城論壇」剛走、解放軍轉頭軍演 沈伯洋嘆：這就是現實

台北上海「雙城論壇」昨天剛落幕，中國解放軍東部戰區今（29日）突宣布在台灣周遭進行軍演，由於台北市長蔣萬安甫從上海參加「雙城論壇」回台，引發輿論熱議。對此，民進黨立委沈伯洋直言「這就是現實」，在中國的劇本裡只有「進攻」，沒有「善意」，呼籲政治人物別幻想用「姿態」換取和平。

中國解放軍東部戰區今突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。對照雙城論壇時台北市長蔣萬安喊出「交流溝通和平穩定就有可能」、上海市長龔正「兩岸一家親」的發言，格外諷刺。

對此，沈伯洋在臉書發文指出：「蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，這就是現實。」他強調，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，呼籲政治人物別幻想用「姿態」換取和平。

沈伯洋直言「軟弱，只會讓他的進攻CP值更高；妥協，只是在幫他降低侵略的成本。」他強調，中國的侵略意圖從未改變，台灣唯一能控制的，是讓他「打不打得起」。因此，他認為，國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸，「和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。」

