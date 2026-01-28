蔣萬安、韓國瑜春聯人氣大比拚？ 本人笑回：小孩子才做選擇

農曆春節將至，國民黨台南市長參選人謝龍介分別與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安聯名推出馬年春聯「馬上幸福」與「今馬熊讚」，推出後反應熱烈且相當搶手。謝龍介更表示要加印4萬張，來比拚兩人人氣。對此，蔣萬安今（28）日笑著回答，「小孩子才做選擇」。

台北市長蔣萬安今年推出「今馬熊讚」春聯。（圖／台北市政府）

蔣萬安今天出席台北市政府宣布「好孕2U乘車補助」與乘車平台Uber攜手合作記者會。媒體詢問春聯在南台灣非常搶手，謝龍介更說要加印4萬張測試他跟韓院長人氣誰比較高。蔣萬安笑回，「今馬熊讚、馬上幸福，小孩子才做選擇。」以幽默方式化解人氣比拚話題。

謝龍介推出聯名韓國瑜、蔣萬安春聯。（圖／謝龍介臉書）

此外，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)日前成功完成徒手攀登「台北101」的壯舉，讓台北登上各國媒體版面，震撼全球。台北101董事長賈永婕更因此被點名參選台北市長。媒體追問賈永婕是否為可敬的對手時，蔣萬安僅笑回「謝謝」，未多作回應。

