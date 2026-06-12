蔣萬安、黃國昌喊廢監院、 綠營昔主張遭打臉

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監察院（圖／翻攝Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐｓ）

民眾黨主席黃國昌昨(11)日再度拋出廢除監察院主張，並表態拒絕監察委員人選，認為監察院已淪為政治酬庸與政治追殺工具。國民黨立委羅智強今(12)日在立法院國是會議力挺台北市長蔣萬安提出的「先凍再廢監察院」，強調他將對監委提名全數投下不同意票。藍白陣營在監察院改革方向上重疊，也讓外界關注是否可能形成跨黨派修憲壓力。而在105年時，時任總統候選人蔡英文也曾將「廢除監察院、落實單一國會」列入重要政見。

面對黃國昌的批評，被罷免的前桃園市議員王浩宇在黃貼文留言「藍白應該可以直接刪掉吧？」質疑藍白掌握國會多數席次，是否有能力推動制度改革。藍綠白間的爭論也讓監察院存廢議題再度成為政治焦點。

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這場攻防也讓民進黨過去的主張再度被翻出檢視。先是蔡英文競選總統提出的政見，再到蔡連任總統時將國家人權委員會作為監察院轉型的起點，如今綠營正面臨立場轉變的質疑聲浪。民眾黨認為，綠營過去高喊廢監院，執政後卻持續進行監委提名作業，形成明顯落差。

在現行憲政程序上，監察院存廢須獲得立法院高門檻通過外，最後須再交由公民複決。立法院過去數屆均曾出現廢監院提案，但朝野始終無法取得共識。據查，立法院曾針對廢止監察院及職權移轉修憲進行研析，但仍停留在討論階段。

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