蔣萬安：12/26於北捷市府站和市府轉運站進行高強度演練

[Newtalk新聞] 北捷台北車站、中山站一帶19日發生無差別的隨機攻擊事件，釀成4死11傷。為因應接下來跨年等大規模活動，台北市長蔣萬安今（22）日下午宣布，預計在12月26日於北捷市府站、市府轉運站進行高強度演練，未來擬以發送細胞簡訊方向規劃，將依程序報請中央核可。

蔣萬安今天下午出席道路交通安全會報前接受記者堵訪，做了以上表示。

蔣萬安宣布，預計在12月26日進行高強度演練，地點選擇在市府站及市府轉運站，會有跨相關局處多個單位參與，針對大型群聚活動，以跨年的規模進行模擬。接下來大型活動以及人潮聚集商圈、場域，維安規格都會提升，以跨年活動而言，已擬定相關維安計畫，會設置車阻及特勤警力，加上保安警力支援，也會有包括事前地毯式場檢、金屬探測器、偵爆犬等具體作為，以確保市民安全。

至於發送細胞簡訊的規劃，內政部長劉世芳今天提醒，要明確範圍以避免恐慌。蔣萬安回應，未來發送細胞簡訊的方向，警察局和消防局等單位正在研擬相關修訂規範的文字，會依照程序報請中央核可。

