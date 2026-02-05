蔣萬安「2028最大公約數」？笑回「台北市民最大」

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





有鑑於1219隨機攻擊案，雙北市府在今（5）日舉辦跨縣市危安演練，不過發送細胞簡訊時，有一封少了「演練」兩個字，嚇壞許多民眾。新北市消防局表示，發現這件事情就立即補發；對此台北市長蔣萬安也說，演練前都有說明。只是這個時候，美麗島電子報董事長吳子嘉點名，蔣萬安是2028最大公約數，蔣萬安被問到這個事情，笑說自己心中最大的是台北市民。

今雙北跨縣市危安演練，超級逼真的歹徒無差別攻擊，在警方直噴辣椒水強取武器之後，歹徒終於就範。這是台北市府與新北市府合辦的大規模演練，一切緣由就是1219隨機攻擊案。只不過橫跨雙北兩方各發3封簡訊，其中新北市有一封訊息少了演練兩個字，讓民眾嚇了一大跳。

台北市長蔣萬安：「因為今天的演練，我們事先都有說明，有三階段的演練。」

最怕空氣突然安靜，蔣萬安打破寂靜幫忙答應，快狠準的反應，也果然在各個年齡層得到回應。

動漫迷vs.台北市長蔣萬安：「（市長好，市長好），哈囉，哇，你買了很多耶，還推了一個行李箱。」

真的是一排年輕人，目測20歲都不到，蔣萬安跟著年輕人腳步，還有兒子的推坑一起來逛動漫展。

記者vs.台北市長蔣萬安：「（剛收到的小說會不會送給大寶），會啊，拿去跟他分享，（他現在年紀特別喜歡的這個對不對），對，他會開始關注一些國內、國外的動漫。」

能過獲得如此年輕區間的歡迎，蔣萬安或許也突破了藍營政治人物的限制。現在美麗島電子報董事長吳子嘉對他很看好，說他是2028年最好的總統人選，更是美、中都能接受的最大公約數。

台北市長蔣萬安：「我心裡面最大的就是台北市民，台灣人民沒有要約分。」

謹記台北市民，蔣萬安的一舉一動牽動政壇，當前最大目標是延續執政拿下2026，未來無限可能展望2028。

