蔣萬安：T17、T18回到市府手上 將加速與輝達審議

（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北市長蔣萬安表示，為成功爭取輝達，與副市長李四川等人克服很多困難與阻力，今天已完成最後塗銷登記，T17、T18正式回到市府手上，接下來就會跟輝達加速完成各項審議。

北投士林科技園區T17、T18基地先前由新光人壽取得地上權，新壽董事會21日通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本。李四川今天接受媒體專訪時說，上午已完成塗銷T17、T18地上權登記。

蔣萬安下午出席北市道路交通安全會報，會前接受媒體聯訪，被問到爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農認為輝達案不算政績時表示，為了成功爭取輝達，他與副市長李四川及許多局處首長，這段期間確實克服很多困難與阻力。

蔣萬安說，今天也正式跟大家報告，完成了最後塗銷登記，也就是說T17、T18正式回到市府手上，接下來就會跟輝達加速完成各項審議，預計明年農曆年前能夠跟輝達完成簽約，明年中可以順利動工。

李四川受訪時則表示，從5月到9月整個協調過程都沒有浪費時間。記者追問輝達案是否算北市府政績，李四川說，「不算嗎？這個讓市民去評價。」

此外，李四川日前曾說，新壽希望北士科T17、T18基地就是要給輝達，否則不願合意解約；李四川今天表示，後來合意解約協議書上相關文字已塗銷。

另方面，李四川上午接受震傳媒專訪時說，市府接下來就是要跟輝達簽約，輝達要送計畫書讓市府審查，審查完才能簽約，輝達告知投資計畫書起碼要有2個月工作時間，所以市府才會預計明年農曆過年前可以簽約。

李四川表示，如果輝達執行長黃仁勳屆時在台灣參加農曆過年前的尾牙，也許就會跟他簽約。

李四川還提到，現在看起來，輝達在美國對於建物整個殼都已經設計完，現在是內部裝修會跟美國不一樣，規劃的時候會再聯繫台灣建築師作業。

李四川也表示，都市計畫要做變更，因為T17、T18中間有道路，初步看起來大概移出1/3的地接在旁邊道路，2/3給輝達做基地，這樣就可以符合輝達在美國做的設計。（編輯：蕭博文）1141124