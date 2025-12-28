蔣萬安1日快閃上海雙城論壇 台灣國嗆"認賊作父"

政治中心／李世宸、鄭國陽 台北報導

台北市長蔣萬安今天在松山機場搭機，飛往上海參加雙城論壇，台灣國一早就去送行，質疑這趟雙城行是向習近平「遞出投名狀」，認賊作父．喊話蔣萬安不要做共匪同路人，但蔣萬安說，這說法「中央不會同意」，強調雙城論壇都有報陸委會核准。

台灣國理事長陳峻涵：「蔣萬安不要做共匪同路人。」蔣萬安正式出訪雙城論壇這一天，天還沒亮，台灣國和建國黨一行人就來到松山機場，為蔣萬安送行。台灣國理事長陳峻涵：「我們認為(出席雙城論壇)，這是一種投名狀的行為，國際社會感覺台灣好像有一個小人物，在跟共產黨裡應外合，所以這種場合讓人很緊張。」台灣國強調蔣萬安飛出去乾脆別再回來，受訪時新黨副秘書長游智彬還一度鬧場，送上白鴿主張蔣萬安將帶來兩岸和平，台灣國當然聽不下去。

蔣萬安１日快閃上海雙城論壇 台灣國嗆「向習遞投名狀」認賊作父

中間黑皮衣者為台灣國理事長陳峻涵。（圖／民視新聞）





台灣國執行長陳慶坤：「兩岸的交流根本就是不對等，根本就是可以說，掛羊頭賣狗肉，很明顯。」建國黨主席古文發：「交流若是為了某一種交易，對台灣人對台北人，都是非常危險的的事情。」被台灣國質疑去中國認賊作父，蔣萬安拉陸委會反駁。台北市長蔣萬安：「我們也都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准，並且樂觀其成，我相信中央政府，都不會同意(投名狀)這樣的說法。」





台灣國強調蔣萬安飛出去乾脆別再回來，受訪時新黨副秘書長游智彬還一度鬧場，送上白鴿主張蔣萬安將帶來兩岸和平。（圖／民視新聞）





先前發生北捷攻擊案重大治安事件，迫使雙城論壇縮短回一天來回，即使前一夜地震，他還是執意前往。會不會反映執政黨喊話的，共機擾台或小紅書詐騙，他沒有答案！台北市長蔣萬安：「（梁文傑就說如果你到雙城反映共機擾台，一定會受人民歡迎？）我們立場非常清楚，始終如一，謝謝，（小紅書會不會請上海協助要求配合打詐？）我在議會都表達過，該反應的我們會反應，謝謝。（會直接向小紅書反應？）」低調不談敏感問題，這次一日快閃雙城論壇，不到10小時就返國，外界等著看，到底有什麼成效？









