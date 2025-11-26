蔣萬安12月底要赴上海出席雙城論壇 梁文傑：盼北市府這次早點給申請案

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者盧素梅攝影）

台北、上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會，近日則傳出雙城論壇將在12月25日到27日舉辦。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日表示，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，陸委會都是站在協助的角度。至於這次會比較再提早一些核准嗎？梁文傑表示，那要問台北市政府，陸委會希望台北市政府早點給（申請案）。

雙城論壇今年9月因MOU內容等因素來不及舉辦延期，副市長林奕華昨天證實時間點已敲定在12月下旬舉辦，強調雙城已是行之多年兩岸市政交流，中央也很支持，待細節定案後，會對外公布，目前已展開行程、MOU確認。

梁文傑上午赴立法院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」前受訪，媒體詢問，台北市政府是否有遞出申請？陸委會態度是否會支持兩岸的交流？

梁文傑回應，陸委會上次已經核准台北市的申請案，但是後來他們撤案了，所以台北市政府現在可能還要再申請一次，但是看來沒有什麼問題。蔣萬安要帶隊去上海，那陸委會都是站在協助的角度。

媒體詢問，包括在之前這個技育培人才培訓的這個問題上，然後產業部雙方有這個建議，這部分有解決嗎？梁文傑表示，陸委會已經把中央政府的意見給台北市政府了，台北市政府會去和上海方面做協商，如果沒有什麼變化的話，基本上就沒問題。

媒體追問，台北市上次說是壓線來給許可證，這次會比較再提早一些給嗎？梁文傑表示，那你要問台北市政府，陸委會希望台北市政府早點給。

