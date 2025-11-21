蔣萬安12月赴上海雙城論壇 2時間點討論中

▲台北市長蔣萬安何時能參加台北上海雙城論壇，引發關注。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，北市府卻在出發前臨時喊卡。傳出雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行。針對陸委會主委邱垂正表示，已掌握雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華今（21）日表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，並透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方面討論中。

邱垂正昨天接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪表示，蔣市長到上海參加（雙城論壇），應該是沒有問題，「我們知道他要去」，主持人詢問時間也都知道？邱垂正回應說，「對，他只要申請我們就會准」。

針對近日傳出陸委會撤銷上海市台辦副主任李曉東來台許可，陸委會在低調多日後，邱垂正也證實李驍東有申請來台，並表示因為他這一次來的目的，所准許的這些人員過來就已經足夠了。

林奕華回應表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海方面討論，並透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方面討論中。

