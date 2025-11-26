蔣萬安12月赴上海 梁文傑盼早點給申請案
[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂今年9月要在上海舉辦，但卻因為MOU內容而臨時遞延，但延到何時舉辦，之前一度傳出是12月25至27日。台北市副市長林奕華透露，時間已經敲定在12月下旬，中央支持，只等其他細節定案，目前正在進行行程與「水治理、職能培訓」MOU進行確認。對此，陸委會副主委梁文傑今（26）日上午赴立院備詢前受訪時表示，已經把中央的意見給台北市政府，基本上沒什麼問題。
梁文傑強調，如果沒有什麼變化的話，那基本上就沒問題，已經將中央意見給北市府，他們會再去跟上海方面做協商。不過，由於上次申請案他們撤案了，所以現在北市府可能還要再申請一次，蔣萬安市長要帶隊去上海，那我們都是站在協助的角度。
只是上回陸委會核准北市府出訪的時間太晚，被形容是壓線才給許可，外界好奇這次是否會提早給？梁文傑則表示，那你要問台北市政府，我們希望他早點給。
雖然陸委會表示，MOU中央已經處理好了，不用再重新送審，但北市府擔心職能培訓MOU修改大，為求謹慎，因此表示會再與內政部進行確認，是否需要再次重新送審。
