蔣萬安14日出訪新加坡！受邀領「李光耀城市獎特別獎」
台北市長蔣萬安昨日（6/9）完成台北市議會本期的市政總質詢後，預計14日出訪新加坡，蔣萬安今日（6/10）表示，這次受邀到新加坡領取「李光耀城市獎特別獎」，與會的還包括倫敦、布達佩斯等國際城市的市長，他會藉此機會分享市政理念及成果。
蔣萬安今日下午將和雲林縣長張麗善同台推廣來自雲林的優質肉品與農特產品，12日和南投縣長許淑華一同行銷巧克力節，接著14日出訪新加坡。蔣萬安對此表示，此次受邀赴新加坡是因為台北市獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」殊榮，這是首次有台灣城市獲獎。
蔣萬安接著表示，當時評審團來台北的時候，實際到了大巨蛋、看了捷運新建、市場改建等，也實際到超商看孩子用數位學生證兌換鮮奶，這些都讓評審非常驚豔，認為是結合數位治理和民生經濟非常聰明的做法。
蔣萬安表示，此次受邀到新加坡領獎，也會和倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，他也會藉由這個機會分享市政理念及成果，等到有具體詳細確定的行程，將再正式對外說明和公布。
更多太報報導
身價8億人瑞娶小34歲看護 13子孫怒了！醫院「動粗搶人」2人起訴
持美工刀恐嚇、縱火、掐頸！北市小六生「比乾哥更可怕」 學校通報10次都沒用
日本AV女優來台賣淫遭驅逐出境！沒回日本去這國 IG曝最新行蹤
其他人也在看
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
4款水果下雨天別買 老闆揭「水傷地雷」：外表看不出
受西南風與鋒面影響，全台近日多處降雨，最近經營「真青翠鮮果店」的老闆阿毛就提醒大家，下雨期間有四類水果最好先別購買，即便買了也要盡快食用，以免放置數天後出現過熟、發酵等問題。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
梅雨狂炸！全台水庫大進補 唯獨這水庫蓄水率見底「0%」
根據台灣水庫即時水情顯示，截至今日上午7時為止，白河水庫蓄水率為13.3%、曾文水庫15.9%、烏山頭水庫18.4%以及阿公店水庫0%，由於曾文水庫和烏山頭水庫是串聯運用，加上是這波梅雨進帳最多的水庫，讓南部水情預估從不樂觀但穩定轉為審慎樂觀，不至於太擔心水情狀況。另一方...
0050改買正2慘虧60萬！他FOMO重押遇崩盤 網警告：不是便宜版0050
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股近期震盪加劇，槓桿型ETF討論度提高。一名網友發文分享投資經驗，原本打算買進元大台灣50（0050），卻因看到元大台...
《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話
傅子純過去演出戲劇《新兵日記》「楊海生」一角打開知名度，未料7日因急性血癌驟逝，享年46歲。曾在該劇飾演「阿猴」的演員今（10）日凌晨發文悼念，透露自己多年前家中遭遇詐騙，還有兩個孩子需要照顧，生活一度陷入困境，所幸傅子純伸出援手幫助度過難關。直到去年底，他終於將積欠多年的款項還清，怎料當時的訊息，如今竟成為兩人最後對話。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭
馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
「3生肖」財神點名發大財！ 下半年人脈、財運雙爆發
下半年好運排行榜出爐！命理師點名「3生肖」將迎來事業與財運雙重加持。其中第3名屬龍者，工作表現亮眼，容易獲得主管賞識，投資運也相當不錯；第2名屬牛者，憑藉專業能力受到重用，投資眼光精準，有望創造不錯收益。至於榮登榜首的屬雞者，則迎來人緣與貴人運大爆發，不僅職場人脈拓展順利，還有機會藉由良好形象帶來更多合作與財富機會。專家提醒，把握下半年運勢高峰期，積極展現實力，將有望迎來豐收成果。
減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。（記者：簡浩正）
黃立成不甩8小時爆倉10次！本人曬照神回1句
財經中心／楊佩怡報導鏈上分析團隊 Lookonchain 近期驚爆一則震撼彈，「麻吉大哥」黃立成在短短8小時內慘遭市場無情血洗，連續被「強制平倉」高達10次，帳戶餘額一度被震盪到只剩區區 5.2 萬美元（約新台幣約 164.2 萬元）。但這位幣圈大鱷根本沒在怕，反而繼續砸錢補倉，這番神操作不僅掀起網友熱議，還一路登上台灣新聞。沒想到，更釣出黃立成本尊用短短「1句話」霸氣回應。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
她推「150元擋雨神器」！機車族狂讚：小腿以下全乾
生活中心／李明融報導強烈梅雨狂炸全台，每到下雨天出門，全身濕答答的狼狽模樣總讓人瀕臨崩潰，尤其是每天必須騎車的機車通勤族更是傷透腦筋。不過，近來網路上瘋傳一項「擋雨神器」，有女網友親自實測後驚呼，穿上這款僅約150元的高筒防雨鞋套，竟然讓她「小腿以下完全沒濕」，強大的防水效果立刻吸引破萬人按讚。在致災性梅雨恐一路下到端午節之際，這項神物瞬間成為全台機車族的救星。