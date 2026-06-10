蔣萬安14日出訪新加坡！受邀領「李光耀城市獎特別獎」

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台北市長蔣萬安表示，這次受邀至新加坡領獎，與會的還有倫敦、布達佩斯等國際城市的市長，他會借機分享市政理念。資料照，李政龍攝



台北市長蔣萬安昨日（6/9）完成台北市議會本期的市政總質詢後，預計14日出訪新加坡，蔣萬安今日（6/10）表示，這次受邀到新加坡領取「李光耀城市獎特別獎」，與會的還包括倫敦、布達佩斯等國際城市的市長，他會藉此機會分享市政理念及成果。

蔣萬安今日下午將和雲林縣長張麗善同台推廣來自雲林的優質肉品與農特產品，12日和南投縣長許淑華一同行銷巧克力節，接著14日出訪新加坡。蔣萬安對此表示，此次受邀赴新加坡是因為台北市獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」殊榮，這是首次有台灣城市獲獎。

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蔣萬安接著表示，當時評審團來台北的時候，實際到了大巨蛋、看了捷運新建、市場改建等，也實際到超商看孩子用數位學生證兌換鮮奶，這些都讓評審非常驚豔，認為是結合數位治理和民生經濟非常聰明的做法。

蔣萬安表示，此次受邀到新加坡領獎，也會和倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，他也會藉由這個機會分享市政理念及成果，等到有具體詳細確定的行程，將再正式對外說明和公布。

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