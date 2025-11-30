蔣萬安2026幫忙白營議員站台？戴錫欽表態了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

朝野政黨現皆積極布局2026年11月28日登場的九合一大選，而在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面後，藍白合作也成為各界高度關注的議題；不過，台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，就被無黨籍議員徐立信問是否會幫忙白營站台一事，也受到外界關切。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽今（30）日下午則表態了！

戴錫欽今日下午參加台北黨慶活動前，接受媒體聯訪；就台北市選舉的藍白合作進度，戴錫欽坦言，在鄭黃會後藍白合大框架非常明確，雖選舉難免有競爭，但至少過去藍白在立法院合作，或明年的地方選舉，相信在市長部分非常希望民眾黨支持蔣萬安連任。

廣告 廣告

另，戴錫欽也說，過去這段時間以來，台北市議會藍白議會黨團都密切合作，雖然不是百分百支持國民黨，但大家都有良性溝通與合作默契，「希望國民黨、民眾黨、所有友黨席次極大化；國民黨上次選舉當選31席，剛好單獨過半，這次也會以單獨過半為目標做為提名策略，不會過度膨脹、自我限縮」。

針對2026年台北市長議員布局方面，戴錫欽表示，現在會等黨中央公告地方議員提名辦法後，根據黨中央提名辦法，再根據公告台北市實際狀況公告，讓所有提名的新人有所依循。

快新聞／戴錫欽：

台北市長蔣萬安（中）。（圖／民視新聞資料照）

此外，面對蔣萬安是否會幫忙白營的人站台，戴錫欽則表示，如果民眾黨決定願意支持蔣萬安連任，當然樂見其成也非常感謝；若民眾黨在議員輔選有需要站台，蔣萬安也要慎重考慮幫民眾黨的盟友站台。

戴錫欽宣稱，不論市黨部還是蔣萬安的態度都是一樣，只要過去這段期間與國民黨、台北市政府相關政策都能充分支持配合，對於輔選會從寬考量，但是站台這件事情也要尊重國民黨提名的議員們意見。

最後，就近期民進黨台北市議員洪健益掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，戴錫欽僅回，每個政黨的政治人物都是獨立個體，當然政黨是以理念相同為結合的目標，但即便同樣政黨的從政同志，對不同議題恐怕都會有不同的論述，只要在法律允許範圍內，皆充分尊重議員的訴求，「但是相信萬安市長過去3年多在台北市長的表現有目共睹」。

原文出處：快新聞／蔣萬安2026幫忙白營站台？戴錫欽表態了

更多民視新聞報導

到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原

台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了

陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了

