蔣萬安2026藍白北部共主？可幫白站台 藍小雞憂分票

市長蔣萬安與團隊不斷在輝達與新壽間協商溝通，只要塵埃落定，對蔣市長來說第一任期就能繳出亮眼的成績單。（圖／東森新聞）





蔣萬安在2026大選將成為藍白北部共主了嗎？因為國民黨北市黨部主委戴錫欽日前接受訪問，被問到台北市長蔣萬安是否可以替民眾黨北市議員參選人站台，戴錫欽說「當然可以」。但對爭取連任的國民黨議員來說相當擔心，就怕選區票源重疊，反倒無法讓席次極大化。

為了爭取輝達落腳台北市，市長蔣萬安與團隊不斷在輝達與新壽間協商溝通，只要塵埃落定，對蔣市長來說，第一任期就能繳出亮眼的成績單，未來連任路上，只怕綠營得派出大咖才能應戰。

立委（民）王世堅vs.記者：「（選對會說台北市要大咖來選，你覺得大咖有什麼條件），我不曉得我們黨員都大咖，這個沒有問題，（委員你覺得你自己是嗎），哈哈哈我是小咖，（那吳怡農是嗎），吳怡農他是很有特色的咖。」

民進黨台北市母雞難產，反觀藍營早已布局，台北市黨部主委戴錫欽說，2026藍白合既然要合，就一定要誠心相對，蔣萬安也可以替白營小雞站台，儼然有北部共主的氣勢。

民眾黨副秘書長許甫有意爭取松山信義區提名，近期騎著摩托車拜訪里長，對藍白合抱持開放態度。民眾黨副秘書長許甫：「不管是市長或市民，不管是哪一個政黨的，我們都希望能夠獲支持。」

但藍營小雞擔心選票被擠壓，尤其對只當一屆要拚連任的議員來說更緊張。台北市議員（國）詹為元：「現在看起來民眾黨有他自己的相對自主性，所以他在議會裡面是不是能完全跟國民黨一起合作，其實當然尊重他們的相對自主性。但這對蔣萬安的施政來說，他不是一個完全百分之百的保證。」

台北市議員（國）楊植斗：「他們白的沒有派（市長）候選人，所以蔣萬安去站台也可以啦，情有可原。」

倘若藍白共享母雞，是讓議員席次極大化，還是有人將被犧牲，藍營小雞現階段不敢想，只能自立自強。

