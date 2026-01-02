蔣萬安2026首場座談選起家厝

台北市長蔣萬安出席中山區「與里長有約」座談。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安二日出席中山區「與里長有約」座談，與基層面對面交流市政推動成果與地方建設方向。蔣萬安表示，在二０二六年第一個上班日與第一線夥伴交流，傾聽地方需求、交換意見，讓市政更貼近市民生活。

蔣萬安指出，中山區是他相當熟悉的地方，與許多里長相識已超過十年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目。他強調，不論身分如何改變，「不忘初衷」始終是他從政的信念，也期盼與里長持續攜手，讓中山區持續進步。

蔣萬安表示，市府近三年積極推動都市更新，整體報核案件數為過去八年的二點三倍。在交通建設方面，推動「捷運六線齊發二點零」，里長關心的劍南路站ＴＯＤ開發案預計二０三０年完工，將成為帶動大直地區發展的重要樞紐。

針對少子化議題，蔣萬安提到，市府推動「幸福住宅」政策，另結合婦幼專責醫院、「好孕專車」與「生生喝鮮奶」等政策，讓大家願意生、也養得起。因此，台北市生育率近年成為六都中唯一正成長，市府也將持續努力。

蔣萬安強調，在市府及各界協助下，順利爭取輝達落腳台北，向世界證明台北的實力。