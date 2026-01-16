蔣萬安2028選總統？命理師曝「大象變獅子」：事業迎高峰

有命理師分析台北市長蔣萬安的未來運勢，指出他有「大象變獅子」的趨勢。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安今年將力拼連任，資深媒體人周玉蔻指出，若民進黨再繼續遲鈍，蔣萬安有可能直接布局2028總統大選。另一方面，台灣吠陀占星專家李靜唯分析，蔣萬安今年運勢強勁，有「大象變獅子」的能量趨勢，並預示他未來將迎來事業高峰。對此，蔣萬安本人也作出回應。

專家曝蔣萬安未來的運勢解析

李靜唯在臉書指出，蔣萬安近期在大陸走紅，這股人氣並非一夕而成，而是長期累積的氣質所致。他端莊不張揚的外型、重視家庭、問政表達既有力又溫暖，加上與民眾互動時自然流露的親和力，使台北市民對他建立起穩定且深厚的認同感。

廣告 廣告

李靜唯透過塔羅牌解析，蔣萬安的人格牌為「隱者」，顯示他心思細膩、習慣獨自承擔並長期服務他人，面對是非多選擇內化而非反擊；財富牌「死神」則象徵人生歷經起伏與轉折，但重點在於絕處逢生、化險為夷，形成大破大立、柳暗花明的人生節奏。

蔣萬安2026運勢將「從大象變獅子」

李靜唯指出，蔣萬安自2026下半年到2027年底將面臨混亂與挑戰，即便連任也難免承受結構性壓力，不過運勢呈「大象變獅子」趨勢，象徵由穩重逐步轉為以德服人的威望。2026年能量強勁，10月起金星流年助力，若非自願退場，幾乎勢不可擋，真正高峰則要待數年後走入木星流年，方能完成「獅子」的轉化。

李靜唯強調，蔣萬安的運勢他的人生並非一路順遂，而是一條需承受孤獨與重擔的考驗之路。真正的挑戰，不在於外界聲量，而在於能否在風雲變幻中守住初心、穩住步伐。

對此，蔣萬安於16日上午出席115年度市長與里長有約活動時，被媒體問及對於該運勢的看法，他幽默笑稱：「我是魔羯，二寶才是獅子」。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

命理師預言LION UP！ 蔣萬安：我是摩羯 二寶才獅子

熊讚讓蔣萬安忍不住學馬叫？北市公布「今馬熊讚」春聯

輝達總部星艦設計恐有法規疑慮？ 蔣萬安：會一一解決

