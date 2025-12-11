蔣萬安27日赴上海參加雙城論壇 梁文傑提醒3件事：聚焦市政交流

台北市政府宣布市府訪團將於27、28日出訪上海參與雙城論壇，陸委會副主委梁文傑今（11）日針對此行提出三點提醒，包括聚焦市政交流、行程變動需事先通報陸委會，以及不得在未經中央政府同意下簽署協議等《兩岸條例》相關規定。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安表示，此次雙城論壇將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等議題，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理。梁文傑在下午例行記者會中證實，陸委會收到的申請案確實為27、28日兩天行程。

針對媒體詢問此次行程為何壓縮成兩天一夜，梁文傑回應，台北市政府有市政上的考慮，這個時間安排可能與台北市議會的會期有關係，陸委會對此沒有特別評論。他強調，陸委會希望雙城論壇聚焦於市政交流議題，若原來申請的行程臨時要改變，還是要事先告訴陸委會。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

梁文傑進一步說明陸委會對雙城論壇的三點提醒，第一是聚焦市政交流、第二是如果行程有變動要事先告訴陸委會、第三則會列出《兩岸條例》相關規定。他特別指出，不可以在未經中央政府同意狀況之下簽署協議，這都是《兩岸條例》規定，北市府都非常清楚，陸委會就不再多做說明。

對於台北市議員認為雙城論壇時間安排如此壓縮，與兩岸的政治氛圍有關的說法，梁文傑表示，沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣市長如果想要的話，他也可以像前總統馬英九這樣去個10天、10幾天，其實沒有人規定。他認為，蔣市長不會這樣做，因為市長的工作每天都非常繁忙，要考慮的是選民的期待、市政的壓力，而不是去考慮什麼政治氛圍。

前總統馬英九。（資料照／中天新聞）

梁文傑強調，3天或兩天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，陸委會沒有什麼特別的評論。陸委會還是要提醒，雙城論壇的目的還是在上海跟台北市的市政交流，以此為主。

