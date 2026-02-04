蔣萬安27本書單公開 「藏身臺北」新書發表會邀您書寫城市、走進臺北

蔣萬安。（台北市文化局提供）

國內出版界年度盛會2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世界貿易中心展覽一館登場，臺北市文化局今(4)日於台北國際書展主題廣場舉辦—「寫臺北」年度書奬頒奬典禮暨《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會，蔣萬安市長親自出席並頒獎，隨後參觀台北國際書展以及現場購書，以實際行動支持國內出版業及作家，盛情邀約市民一同享受閱讀樂趣，沉浸書香裡的迷人氣息。

首屆「寫臺北」年度書獎繼1月26日公布年度得獎作品由舒國治《我與吃飯》（有鹿文化）奪得後，今(4)日由市長蔣萬安親自頒發獎金新臺幣50萬元予作者舒國治、獎金新臺幣10萬元予出版社有鹿文化，並致贈獎座以資表揚。評審團指出，今年得獎與入選作品題材多元，從歷史縱深到當代生活，從個人敘事到城市觀察，呈現臺北豐富而立體的層次，也展現出版界持續回應城市的能量。

蔣市長在頒獎典禮中表示，自己一向熱愛閱讀，並深受《歷史的教訓》（The Lessons of History）一書影響，其中提到「文明的進步不只是創造多少財富，而在於留下了多少記憶」，這句話也成為推動「寫臺北」書獎的重要起點。蔣市長指出，過去三年多來，市府投注大量心力於捷運建設、都市更新與河岸改造等硬體工程，但真正讓城市有靈魂的，是市民與創作者所書寫、所記錄的生活故事。以萬華廣州街轉角的「九日咖啡」為例，創辦人陳江海將傳統鎖匠技藝與咖啡文化結合，營造出充滿人情味與職人精神的街角風景，並透過「臺北造起來」計畫，讓老店在保留傳統精神下重新被看見，這正是最具「臺北味」的城市風景。蔣市長也強調，文字具有讓城市從平面地圖轉為立體記憶的魔力，本屆參賽作品中，有人從味覺、有人從歷史、也有人從不同生活視角描繪臺北，展現城市多元面貌。蔣市長除恭喜首屆得獎者外，也感謝評審團的專業付出，並期盼透過閱讀與創作，持續為臺北留下珍貴的城市記憶。

首獎得主舒國治以「臺北小孩」自居，他感性表示自己並非專門研究臺北，而是透過書寫自己的兒時記憶，例如小時候經過的河流、看到的稻田，自然呈現臺北人的心理與城市價值。舒國治強調，「臺北是個美妙的城市，有說不完的故事，值得每個人好好享受。」有鹿文化社長許悔之則指出，作家是城市的靈魂，出版人如同「文字手藝人」，負責將創作者的心血轉化為書籍，他以世界文學城市為例，強調若沒有舒國治，臺北的文化記憶將顯得孤獨而單薄。有鹿文化總編輯林煜幃也表示，《我與吃飯》不僅是飲食書寫，更是一場細膩而深刻的「記憶工程」，透過食物串聯個人與城市經驗，成為理解臺北文化的重要切片。

臺北市政府文化局也於去(114)年12月底發表新書《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》，同步於2026臺北國際書展發表新書正式亮相。該書為「臺北文化小旅行」計畫的深度紀錄，收錄 100 處代表臺北多樣風貌與精神底蘊的文化點，並精選其中 48 個文化點以單元主題式分類介紹，帶市民以探索文化點日常搭配都市生活療癒，且更開放的方式閱讀臺北。

在《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會中，蔣市長表示，自己在臺北出生、成長，對這座城市有深厚情感，並認為臺北的魅力不僅存在於101、西門町或故宮等知名景點，更藏身於街角巷弄中的一棵大樹、一處古蹟，或是一間值得駐足一整個下午的小店。正因如此，市府盤點後推動「文化小旅行」，串聯城市中具歷史深度與生活溫度的文化節點，並由文化局攜手觀光傳播局、產業發展局等單位共同完成。蔣市長指出，《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》一書不僅梳理各據點的歷史脈絡，更透過影像與文字展現臺北街角的獨特風貌，讓市民與旅人重新發現城市之美。未來這項「臺北文化小旅行」計畫將持續推進，也逐步優化相關基礎設施，並規劃中、英、日、韓等多語資訊，提升國際旅客的友善度，讓更多人可以用自己的方式認識臺北、發現臺北。

最後蔣萬安市長及文化局長蔡詩萍在參觀台北國際書展以及現場購書，以實際行動表達支持，並向大眾推廣特色主題館與好書。參觀行程包括泰國主題館、聯經出版、大塊文化、文訊、洪範、爾雅、遠見天下、臺大出版中心、讀書共和國、時報出版、城邦文化、童書主題館等多元展位。台北書展基金會執行長涂文貞全程陪同，泰國商務處李佩佩處長、泰國出版商暨書商協會 (PUBAT) Mr. Nattakorn Vuttichaipornkul （President）、Ms. Duangporn Sudhisomboon（Vice President of International Affairs）、Mr. Theerapat Charoensuk （Secretary General）、聯經出版陳芝宇總經理、大塊文化董事長郝明義、文訊雜誌社社長封德屏、天下文化副社長吳佩穎、未來親子事業群社長兼總編輯長許耀雲、小天下未來出版編輯部副社長兼總編輯李黨、未來親子業務部總經理何瑋、臺大出版中心張俊哲教授、讀書共和國出版集團副總經理陳旭華、時報出版董事長趙政岷、城邦文化業務總經理林福益、童書主題館策展人鍾偉愷等皆熱情接待、介紹展區。

文化局表示，無論是透過書寫記錄城市、走進街區尋找故事，或是在書展中與一本書相遇，閱讀始終是人與城市之間最溫柔的連結。期盼市民在日常生活中，持續用書本認識臺北、用腳步感受臺北，讓文化自然融入生活，也讓這座城市在閱讀中不斷被重新書寫。

★蔣萬安市長選書

1. 《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。

2. 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。

3.《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。

4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。

5. 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。

6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。

7. 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。

8.《 從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。

9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。

10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。

11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。

12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。

13. 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。

14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。

15. 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。

16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。

17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。

18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。

19. 《皮諾丘木偶奇遇記》。作者：卡洛．科洛迪 Carlo Collodi。

20. 《到得了的地方：臺北西城的故事和感動》。作者：李鼎。

21.《生成式AI教室：看圖就懂，超實用操作指南》。作者：鈴木秀樹。

22.《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。作者：史帝芬．維特（Stephen Witt）。

23.《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》。作者：吉本芭娜娜。

24.《怪城少女》。作者：劉思坊。

25.《我們怎麼失去的新聞江山？：一個老記者的心靈戰場》。作者：林照真。

26.《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》。作者：真芳早餐編輯部。

27.《繁花》。作者：金宇澄。