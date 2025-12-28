蔣萬安28號快閃雙城４hr？ 白議員：別變郊遊

台北上海雙城論壇於27日正式登場，台北市副市長林奕華打頭陣，率領市府官員浩浩蕩蕩前往上海。本次參訪團規模龐大，市府官員與首長多達120人，隨行的台北市議員參訪團則由議長戴錫欽率隊，成員包含國民黨與民眾黨議員，民進黨議員則全數缺席。

雙城論壇登場，聚焦「科技改變生活」將簽署兩項MOU。（圖／TVBS）

兩天的行程緊湊，首日將進行市政建設、文化中心參訪，並參觀聚焦AI與遠距醫療的實驗室；28日則迎來重頭戲主論壇與分論壇，屆時也將拜會上海市政府，並前往動物園探視即將來台的「小熊貓」，最後與台商餐敘。

台北市副市長林奕華說：「主題是科技改變生活，主要會簽兩個MOU，主要是跟水治理，還有職能培訓交流有關。」

不過，身為主角之一的台北市長蔣萬安，因考量近期發生北捷隨機攻擊事件，決定坐鎮台北，僅會在28日當天「快閃」出席主論壇。對此，民眾黨議員質疑，雙城論壇從未在假日舉辦，許多單位根本沒上班，成效恐打折扣，擔心交流流於形式。

民眾黨台北市議員陳宥丞說：「過往的雙城論壇MOU，也就是備忘錄來看，實際能夠落地執行的成果，目前是寥寥可數，應該要好好地實際落地執行拿出成績單，而不要被外界質疑，這樣的交流成為了一種市政郊遊。」

陳宥丞質疑論壇辦在假日且成效不彰，恐淪為「市政郊遊」。（圖／TVBS）

除了在野黨議員的質疑，陸委會主委梁文傑也語帶諷刺表示，若蔣萬安願意在論壇上反映共機擾台問題，必會受到國人歡迎；綠營議員則呼籲應聚焦實質議題。

民進黨台北市議員許淑華說：「他是不是可以藉由他的高度呼籲一下，共機繞台能不能不要繼續騷擾台灣，能不能在你所謂的科技與生活在詐騙的部分，能互相的有一個警戒方面，可以互相連通的一個方式。」

儘管蔣萬安的「快閃」行程引發各界議論，但上海台商仍給予肯定，認為他在承受多重壓力下仍堅持出席主論壇，展現了對兩岸交流的重視。

