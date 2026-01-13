蔣萬安4年減債400億 挹注更多建設

台北市財政局長胡曉嵐13日分享市長蔣萬安4年任期替北市減債400億元，市民人均負債從3.6萬元降至2萬元。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安上任至今將滿4年，預計今年將達成減債400億元目標，市民人均負債從3.6萬元降至2萬元，市府為支應重大建設，將再發行永續發展債券投入捷運建設，並推出超過20件民間參與招商案，預估引資目標上看300億元，其中，被視為國門文化新亮點的「台北市議會舊址ROT案」預計下半年公告招標，開發商回饋的2322坪空間將打造為歷史與科技互動的展演中心。

蔣萬安民國111年底上任時北市府債務高達898億元，北市財政局長胡曉嵐13日表示，自112年至去年間已累計減債274億元，若計入114年追加還本的20億元，以及今年預算案編列的106億元，經議會審議通過後，蔣萬安4年任內累計減債將達400億元，也使得市民人均負債從3.6萬元降至2萬元。

胡曉嵐指出，北市債務經「瘦身」後，未來面對景氣波動或推動重大建設時將更有韌性，並能減少債息支出，把節省下的經費挹注於更多市政建設。

她說，為支應具備社會與環境效益的市政項目，市府延續113年率全國之先首發的永續發展債券，規畫於今年第1季再發行永續債券，目前已啟動相關發行準備作業，將引入民間長期穩定資金專款支應捷運路網工程。

在招商表現方面，胡曉嵐指出，台北市去年已完成21件民間參與案件簽約，民間投資金額近140億元，涵蓋公辦都市更新、捷運土地開發、長照園區及文化資產活化，展望今年現已有7件公告招商中的案件，預計全年會推出逾20件，引導民間資金投入都市核心區。

胡曉嵐特別提及台北市議會舊址ROT案，地點位於忠孝西路與中山南、北路交叉口，鄰近首都門戶台北車站，設定地上權無償提供市府使用的，樓地板面積7676平方公尺、約2322坪共8個樓層，預計下半年公告招商、明年底完成施工，財政局擬透過促參方式引進民間經營創意與科技互動設備，並考慮融入AI等沉浸式體驗，創新體驗台北歷史、現況和未來。

此外，財政局也盤點市有畸零地、小型土地彈性運用，繼去年成功標出大同區及文山區電動車充換電站後，預計1月底公告南港區標案，目前正與台電合作採5年短期租賃模式，根據不同土地大小與回收條件設計招租合約。