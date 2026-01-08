蔣萬安7599公辦都更招商第一案！創64.25億不動產價值 吉春賞正式招商

記者陳韋帆／台北報導

蔣萬安上任後力推的「都更7599專案」招商第一案「吉春賞」已公告招商，預計創造約64.25億元不動產價值。（模擬圖／台北市住都中心提供）

台北市住都中心擔任實施者的信義區虎林段「吉春賞」公辦都更案，31日正式公告招商，該案為蔣萬安上任後力推的「都更7599專案」招商第一案，台北市住都中心指出，預計將引入27.87億元民間資金，創造約64.25億元不動產價值。

台北市「都更7599專案」是指都更整合75%可送件、90%同意北住協助方案評估並召開說明會、協助地主模擬選配房屋達到90%，蔣市府將此三階段稱為7599專案。

實務經驗上，雖然都更是採多數決比例，但通常至少會達7成5~8成以上才會進行，縣市府也盡量追求100%同意，避免爭議或大埔張藥房事件重演，台北市近年則在前市長柯文哲改革下推動「代拆條款」，若個位數戶別不同意，開發商協商不成，市府則介入代拆，而蔣萬安的「7599專案」，主要是將市府原80%同意才能送件門檻降至75%，實際成效有待百姓觀察。

蔣萬安的「都更7599專案」首案「吉春賞」，台北市住都中心指出，基地位於永吉路與虎林街交界街廓，原為53年的4樓老舊公寓，基地約772.89坪，112年住戶以83.93%意願提出申請，第三階段選配比率94.37%，更新後將打造1幢2棟地上15樓、地下5樓住宅大樓。

台北市住都中心表示，此次「吉春賞」招商，預估引入27.87億元民間資金，創造約64.25億元不動產價值。建築規劃需取得銀級綠建築及建築能效第1+級標章，並設置田園綠屋頂以達成綠覆率100%之目標。

台北市住都中心說，「吉春賞」地理位置優越，步行至捷運永春站及松山站僅需10分鐘，且位於雙永國小雙語學區，生活機能成熟。為配合市府政策，未來將規劃設置「幸福住宅」，落實公益性回饋。

