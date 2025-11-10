蔣萬安95％會連任？王世堅點綠營「這2大咖」參選 民進黨團：予以尊重

記者詹宜庭／台北報導

針對2026年台北市長選舉，民進黨秘書長徐國勇坦言會有更大咖的人出來參選，被外界認為是熱門人選之一的民進黨立委王世堅昨日則直言「真正的大咖，要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰這樣」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，「王世堅向來有他自己的主張，民進黨團予以尊重」。

王世堅9日接受政論節目《下班瀚你聊》訪問時預估，現任市長蔣萬安有95％機率成功連任，因為蔣萬安在「天時、地利、人和」三方面皆占上風。首先，蔣擔任市長時市政表現穩定、與市民互動良好，「沒有太大紕漏」；地利方面，輝達選擇在台北設立總部，成為台北市發展的重大助力；天時則是整個國家正傾全力留住輝達，「蔣萬安為了讓輝達留在台北，確實付出很大努力」，因此他認為蔣的連任「幾乎已成定局」。

至於民進黨秘書長徐國勇先前提到，可能會有「更大咖」的人選投入台北市長選戰，王世堅也點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰才是「真正的大咖」。

對此，鍾佳濱受訪表示，王世堅向來發言都能引人注目，也常能夠別出心裁提出另類目標，至於他說「現任市長蔣萬安95％會連任」，無論是95％、5%，或大咖、其他的咖，王世堅向來有他自己的主張，民進黨團予以尊重。

