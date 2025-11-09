蔣萬安95%鐵定連任！王世堅親吐2026不選台北市長最大原因

2026年九合一大選將至，台北市長蔣萬安將尋求連任，民進黨會派誰出戰引發討論。民進黨立委王世堅認為，蔣萬安連任機率高達95%，因為天時、地利、人和都在他那邊，同時他也透露，不參選2026台北市長，是因若輸給蔣萬安，對父祖輩和228、白色恐怖受難者家屬恐難以交代。

王世堅。（圖／中天新聞）

對於若被民進黨徵召、提名參選台北市長，王世堅今天在網路節目《下班瀚你聊》表示，會懇切表達，有比他更適合的人，應該讓最強的人出來，「我認為比我強的太多，比如莊瑞雄、徐國勇、鄭麗君、高嘉瑜、吳思瑤都比我強。」

廣告 廣告

蔣萬安。（圖／中天新聞）

「我一直不認為我最強，我有私人的考量」，王世堅指出，以蔣萬安這幾年受到肯定、歡迎的程度，他要連任只是票數高低的問題，「我相信他95%以上鐵定連任成功」。

王世堅說，他的外公是228事件受難者，父親則是白色恐怖受害者，對他來說，自己的家人，曾遭受蔣萬安的父祖輩政治迫害，若在選舉上還輸給他，這是一個雙重的壓力，對228和白色恐怖的受害家屬，「我覺得對他們來講，我這樣子會很難堪」

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅指出，天時、地利、人和都站在蔣萬安那邊。人和的部分，蔣萬安當了將近四年的市長，他跟市民的相處，以及市政建設上，都沒有太大紕漏；地利就是 我們是首都台北，而輝達挑在台北設立海外總部；至於天時，我們以舉國之力留住第二座護國神山輝達，並把輝達拉到台北來，「天時、地利、人和都對他很正面」，且這過程中，蔣萬安也付出了很大努力，「天時、地利、人和都是站在蔣萬安這邊。」

延伸閱讀

遭《央視》起底！沈伯洋影片回擊：充滿造謠

沈伯洋遭陸立案偵查！重慶警方：已收到大量舉報線索

連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦