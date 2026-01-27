蔣萬安PO「Alex登頂照」挨批蹭 賈永婕：謝謝市長幫忙

台北市 / 綜合報導

攀岩傳奇艾力克斯成功徒手登頂，歷史性一刻讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安直呼這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛，不過貼文一出引來網友留言批評是收割，但台北101董事長賈永婕親自現身留言「感謝市長幫忙」。 另外賈永婕也感謝交通部長以及每個協助的單位。而不少網友喊要賈永婕出來選台北市長，賈永婕則是回應，選舉不好玩，不要叫她去選舉 。

台北市長蔣萬安，緊盯手機螢幕，看著艾利克斯登上台北101，這一刻震撼人心，社群PO出貼文分享，只不過底下留言，網友留言：「成功登頂才發文蹭一下，明明是賈永婕的功勞是多會蹭，事前怎麼沒聽你出聲做廣告。」

諸多質疑聲浪湧入，101董事長賈永婕也發聲，報告市長謝謝你的支持，前一晚我還一直煩你，101董事長賈永婕說：「代表我們台灣人，就是有這種guts，我們就是敢做這些事情，耶，謝謝，謝謝我的團隊，謝謝你們，真的，謝謝，然後也要謝謝台北市政府，謝謝你們，謝謝謝謝，感動。」

賈永婕激動到眼眶泛紅，直呼好感動，她PO文表示因為當初製作團隊，預估週日有可能繼續下雨，當下立刻聯絡蔣萬安，討論延期到週一的可能性，獲得支持，也感謝交通部長陳世凱，願意多開放一天空中攝影航權，幸好最後天公作美，週日天氣轉好挑戰順利落幕。

賈永婕強調這次101沒花一毛錢，只花了百分之101的力氣，只不過這次成功行銷，也讓賈永婕聲勢高漲，不少人留言，你來當台北市長可以讓台北更好，出來選我肯定投你一票，賈永婕還回應不要害我。

立委(民)王世堅說：「賈永婕當然也是個人才，尤其這一次這種，創下世界紀錄，她並不會拿這件事情來彰顯她個人，而是彰顯我們台灣，她也是一個很好的台北市長參選人之一，但是我不知道她的意願怎樣。」賈永婕則透過貼文回應，選舉不好玩喊話大家不要叫她去選舉，但身為101董事長，大膽決策細心執行，已經成功讓世界看見台灣。

