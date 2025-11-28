蔣開香港大火會議 將針對「老舊社區、集合住宅」稽查

台北市長蔣萬安進行跨局處會議，因應1127雙和市場火警。（圖／東森新聞）





香港大火受到國際關注，27號晚間台北市萬華也發生了重大火警，台北市長蔣萬安為此取消公開行程，改為召開跨局處會議，要針對老舊建物以及集合住宅進行稽查，更要加強消防安全逃生動線等等，另外在新北市議會也呼籲市府在財源允許之下，調度雲梯車資源。

國際社會全面關注香港大火，這痛徹心扉的教訓，每個政府都要關注，偏偏27號晚間萬華一場火更燒旺了大夥兒的防範意識。

台北市長蔣萬安，28號一早是臨時取消了士林官邸的行程，而且理由就是要來因應1127雙和市場火警，要來進行跨局處會議，但當然最重要的是，要根據香港宏福苑火警案例，進行因應策進會議。

台北市長蔣萬安：「特別針對建築物、施工安全管理，還有消防安全逃生動線等等，那我們也會全面地來加強，包括針對老舊社區、集合住宅的聯合稽查。」

這場跨局處會議人數真的多，區長們一一到齊，消防局人員手上也拿著資料，這是持續盤點的內容，確保老舊建物以及高樓火警、防火救火例如防燃布等等量能一切足夠。

台北市消防局長莫懷祖：「不外乎像那個防塵網，什麼一些要耐燃或什麼這些的基本建議，然後比照國內的情況。」

香港大火的無情吞噬近百條人命的啟示，不只台北市府有自覺，現在新北市議會國民黨團也統整出高樓數量，包括50公尺以上3444棟，70公尺以上有1552棟，但全市卻只有一部能應對70公尺高的雲梯車，量能一定得超前部署。

新北市議員王威元：「呼籲在財源可行的情況之下，我們應該要能夠趕快來調度這些資源。」

新北市議員林金結：「外牆裝修的過程當中，一定要嚴格地來做一個規範。」

雙北存在大量3、40年以上的老舊住宅，也因為都更開發有許多工地施工，包括巷弄狹窄、救災難度增加等等的現實問題，如何借鏡香港大火，拚出一套安全防護網，中央地方得好好想想。

