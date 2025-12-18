蔣雙城前被吃豆腐？ 陸嗆統一「台北升等二線」

蔣萬安將赴雙城論壇，是否見國台辦主任宋濤受關注。（圖／TVBS）

台北上海雙城論壇將於28日登場，台北市長蔣萬安將親自率隊前往，外界高度關注此行是否能與大陸國台辦主任宋濤會面。台北市長蔣萬安說：「我們現在其實都還在做很多最後行政的，這個包括行程的確認，我們有相關的這個行程確定，都會跟大家報告。」

蔣萬安行程尚未完全敲定，但對岸已有學者先「放話」。有「習近平國師」之稱的上海復旦大學中國研究院長張維為宣稱，對台宣傳應更靈活，例如告訴台灣人：「統一10年左右，讓台北基建達到中國二線城市水平，再15年達到上海水平，20年達世界一流水平。」言下之意，似乎暗指台北目前連中國二線城市（如瀋陽、福州、廈門）都不如，甚至還碰不到一線城市（北上廣深）的邊。

陸委會反擊陸學者驕傲自大，指台灣GDP非二線城市可比。（圖／TVBS）

對於這番言論，陸委會拿出經濟數據強力反擊。陸委會副主委梁文傑說：「我們台灣人均GDP，應該是將近3萬8千美元，整個中國應該是1萬3500塊，絕對不是中國二線城市可比，復旦大學的教授，典型的驕傲自大。」

雙城論壇啟程在即，卻先遭陸方學者言語「吃豆腐」，引發藍綠攻防。民進黨台北市議員林延鳳說：「蔣萬安去到中國參加雙城論壇，必須要捍衛我們台北市的市格。」

台北市政府副發言人魏汶萱說：「民進黨議員此前，都反對市府進行雙城論壇，現在怎麼紛紛改口打臉自己，林議員選擇聽信所謂大陸學者，才是被吃豆腐。」就在兩岸交流議題發酵之際，海基會人事也出現震盪。海基會董事長吳豊山無預警宣布請辭，表示已和總統賴清德談過，總統同意讓賢。吳豊山透露，原先釋出善意欲率團拜訪台商，卻遭對岸冷處理。

前海基會董事長吳豊山說：「（自2016年迄今）海協會已讀不回案件，累積已經超過1萬件。」陸委會副主委梁文傑說：「中共是用政治前提來干擾，海基海協的兩會恢復協商，未來（海基會董事長）人選，會確定以後再對外說明。」

從雙城論壇前的言論角力，到海基會董事長因兩岸僵局請辭，顯示在「九二共識」卡關下，兩岸交流仍充滿挑戰。

