蔣頻為小紅書發聲 苗博雅:出席雙城論壇請小紅書落地配合打詐

台北市長蔣萬安為了小紅書，三度在媒體上槓上中央。今天遇到北市議員苗博雅質詢，卻難以招架．苗博雅提問，小紅書配合下架詐騙廣告件數是多少，蔣萬安答不出來。苗博雅建議，蔣萬安在月底出席上海雙城論壇，可以順便直搗小紅書總部，要求他們配合台灣法律，別讓難得的交流，變成兩岸大拜拜。

台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「你這個月評論的小紅書這麼多，我相信你一定是做足了功課，對不對，...，有吧，我了解啊」

行政院封鎖小紅書，引爆台北市長蔣萬安不滿。三度親上火線怒槓中央，但站上備詢台，面對議員質詢，他卻數度語塞。

台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「市長你知不知道，小紅書到目前為止，配合我們臺灣政府執法機關通報，下架詐騙廣告的件數有幾件，...」





蔣萬安數度護航小紅書（圖／民視新聞）





苗博雅犀利提問，蔣萬安趕緊轉頭，看向台北市警局局長李西河求助。但市長多次護航小紅書，怎麼不知道，因為平台沒落地，小紅書配合打詐，下架詐騙廣告數，是0！

台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「市長 你認為小紅書，要不要配合我們政府通報，來下架詐騙廣告，我想任何平臺都需要，對任何平臺沒錯嘛，那META為什麼不配合呢」

議員步步進逼，蔣萬安終於鬆口，但卻拖了其他平台下水。忽略臉書、threads。今年共下架了11萬則，詐騙廣告的事實，不惜得罪META，也要幫小紅書講話。苗博雅呼籲蔣萬安在月底出席上海的雙城論壇，應該順便幫選民發聲。





苗博雅議會戰神，功力不減，似乎讓蔣萬安難以招架（圖／民視新聞）





台北市議員(社民) 苗博雅 vs. 台北市長 蔣萬安：「你要不要考慮一下，去拜訪一下小紅書，請他們來配合我們政府，打詐的要求，我想該反應的我們會反應，雙城論壇，我們臺北市辦了那麼多年，每一任市長都說，這是一個很棒的溝通平臺，很棒的溝通管道，那我們就讓大家來看看，這個溝通管道有多棒嘛」

苗博雅議會戰神，功力不減，似乎讓蔣萬安難以招架。

