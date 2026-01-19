蔣：信義東延段 Q1通車

台北市長蔣萬安主持信義區「里長有約」座談會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安十九日主持信義區「里長有約」座談會，強調信義東延段交通建設已進入測試階段，預計今年第一季通車。

蔣萬安表示，信義區被譽為「台北的曼哈頓」，去年大巨蛋吸引二百六十萬人次，帶動周邊經濟，創造一百八十七億元效益。信義東延段交通建設已進入測試階段，預計今年第一季通車，提升交通樞紐地位。市府也擴充公托及臨時托育資源，讓更多孩子獲得照顧。

蔣萬安提到的成功政策如好孕專車與幸福住宅，讓新婚或有小孩的家庭優先入住社會住宅，受到市民肯定。婦幼專責醫院六月啟用，提供專業醫療照護；並將「生生喝鮮奶」政策擴大至國中，幫助孩子補充鈣質。針對免費營養午餐政策，市府希望減輕家庭負擔，已惠及十八萬名孩子。

廣告 廣告

會中，有里長反映社宅保留百分之五作為都更就近安置原住戶用的中繼宅政策，有房型規劃不符實際需求問題。蔣萬安回應，接下來的社宅興建跟保留作為中繼宅使用的房型大小，要重新調整跟配置，裁示由都發局對未來社宅中繼保留房型做重新規劃，列管兩個月，並將接下來房型調整的階段性計畫跟里長說明。

都發局長簡瑟芳表示，信義區已完成兩處社宅興建，釋出一百一十三戶社宅做安置使用，包括鄰近的南港區也釋出四百零戶，兩區共五百一十九戶社宅都是作為都更中繼宅使用。