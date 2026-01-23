蔣：續推以人為本治理政策

台北市長蔣萬安出席大安區里長座談會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市公館圓環拆除後，基隆路與羅斯福路口的事故減少百分之四十九點三；和平新生天橋拆除後，事故降低約七成，成效顯著。

市長蔣萬安二十三日主持大安區里長座談會，強調市長的首要任務是守護市民安全，推動人本交通，轉變為以人為本的城市治理。他指出，擴大人行空間、提升行人安全是城市進步的重要方向。

蔣萬安提到，公館圓環拆除後，基隆路與羅斯福路口的事故減少百分之四十九點三；和平新生天橋拆除後，事故降低約七成。他強調，每起事故背後都是家庭的傷痛，感謝里長推動交通友善區與行人優先區，居民滿意度超過九成。

蔣萬安強調，市府持續推動都市更新、捷運建設及社福措施，讓市民生活更安心；並成功吸引輝達落腳台北，目標是到二０三五年將台北打造成全球前十大ＡＩ城市。

針對里長建議由台北流行音樂中心統籌規劃具台北特色的流行音樂歌唱比賽。蔣萬安表示，台北需要屬於自己的聲音與舞台，讓不同年齡與領域的市民都有被看見的機會，期盼再現如「超級星光大道」般深受歡迎的全民節目，已責請文化局與里長進一步研議規劃，並列管兩個月積極推動。