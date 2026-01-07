蔣：邀黃仁勳簽約 一起拜土地公

台北市副市長李四川（中）7日表示，市長蔣萬安已透過email邀請黃仁勳簽約，將用科技、創意形式舉行。（徐佑昇攝）

輝達執行長黃仁勳1月底將來台參加員工尾牙，他稱若受北市府邀請，可能出席輝達總部「星艦3.0」進駐北士科T17、18簽約儀式，市長蔣萬安7日表示，已邀請黃出席簽約儀式，也會一起到附近土地公廟拜拜；副市長李四川透露，簽約儀式將以科技、創意形式呈現，輝達1月中就會把投資計畫書送進北市府，原則上1月底前市府會把計畫書及都市計畫變更均審查完畢。

蔣萬安昨出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工典禮時指出，去年11月已寫信給黃仁勳，邀請黃來台灣參加尾牙時，也來參加T17、18簽約儀式。

蔣萬安表示，先前他與輝達總裁Scott Ekman見面，當面再次邀請黃仁勳來台參加活動，Scott Ekman也開玩笑回覆，如果黃仁勳屆時成行，將請黃在他去年11月遞交意向書給市府時，贈送市府的輝達吉祥物「皮衣白熊」玩偶上簽名。

他說，黃仁勳應已確定1月底會來台灣，當得知消息後也再次邀請黃來參加簽約，同時實際到T17、18基地走走，了解周邊環境並到旁邊土地公廟拜拜祈福。

李四川昨表示，在簽約前有2件事必須要辦理，分別是投資計畫書及輝達總部都市計畫變更，如果順利，在1月底前都能審查完畢。

他指出，依進度1月中輝達就會把投資計畫書送進北市府審查；至於都市計畫變更，北市府已把輝達要修改部分納入都委會檢討，8日公展應會順利完畢，預定在26日開都委會審查。

李四川說，黃仁勳希望簽約儀式不要「那麼僵硬」，市府會規畫較具有創意和科技感的簽約儀式，也會準備士林夜市小吃招待。

至於議價、繳納保證金等細節部分，則將在簽約後交給幕僚單位處理。

外界憂心，未來北士科周邊交通問題恐成為「內湖科技園區2.0」，李四川表示，未來北士科園區應朝「智能」園區規畫，市府持續與專家、學者就交通和生活等各方面討論，未來除在北士科做無人駕駛試點外，捷運也可能會進入社子島，再連接規畫中的「蘆社大橋」，以解決交通問題。