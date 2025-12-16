蔣3年完成4萬戶汙水接管

台北市長蔣萬安視察水管修繕工程。（台北市衛工處提供）

城市的氣味往往是人們對一座城市的第一印象，汙水下水道建設雖不易被看見，卻是影響市民生活品質的一大關鍵。台北市長蔣萬安施政三週年，已完成超過四萬戶汙水接管，並積極推動民生、濱江及社子島三座新一代水資源再生中心，打造安全、韌性、永續的水資源系統。

面對氣候變遷與極端氣候，工務局衛生下水道工程處從提升用戶接管普及率、提升汙水處理量與質及推動汙水處理節能減碳三大面向著手，落實宜居城市的願景。

衛工處長黃群表示，積極克服施工障礙、老舊建物、施工空間受限及無接管意願等挑戰，並提出優化施工模式、提高補助、跨機關合作及適度運用法令工具四大策略，優先處理接管率低於百分之五十的地區、環保局列管水肥大戶及影響市區溪流水質的重點區域，有效提升整體推動速度。蔣萬安上任至今已完成接管超過四萬戶，超越每年一萬戶目標，並完成超過三百條後巷美化。

黃群指出，為落實「二０三０年台北市汙水完全自主處理」施政目標，衛工處除持續更新既有廠站設備外，更推動民生、濱江及社子島三座三級處理水資源再生廠，將新增每天四萬、十六萬及三點五萬噸處理量，全市整體量能自七十四萬噸提升至九十七點五萬噸，有效補足未來成長需求，強化系統韌性。