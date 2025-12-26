蔥價格變便宜了！營養師大推青蔥功效抗菌、抗癌、降膽固醇 這樣吃最營養

秋冬正值青蔥的盛產季節。營養師陳冠蓉表示，現在正是品嘗蔥的最佳時機，因為「當季的食材最補」，並特別分享青蔥的營養功效。

蔥營養豐富，具有抗菌、抗癌潛力

陳冠蓉指出，蔥不只是廚房裡的配角，更是守護全家健康的「綠色小尖兵」。蔥屬於蔥蒜類蔬菜，含有豐富的有機硫化物，具有抗菌、抗癌的潛力，研究發現也能抑制幽門桿菌的生長，有助降低胃潰瘍風險。此外，蔥獨特辛辣味的來源「蒜素」，具有很強的抑菌、抗發炎作用，能提升免疫力，對於換季時預防感冒特別有幫助。

蔥防感冒、幫助心血管健康

蔥還含有維生素 A 與 C，能幫助修復黏膜組織、促進膠原蛋白合成，對於換季容易打噴嚏、流鼻水、喉嚨不舒服的大小朋友來說，都是非常重要的營養素。另外，蔥中的「槲皮素」是一種天然抗氧化物，能幫助血管放鬆、維持心血管健康，也有助於降低血中膽固醇、減少血管硬化風險。不論是蔥白或蔥綠，都含有一定量的膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便順暢。

當季蔥味道鮮甜 營養價格都剛好

陳冠蓉表示，雖然台灣一年四季都看得到蔥，但在冬天時蔥的產量大、價格相對親民，每年11月至隔年3月的蔥特別鮮甜多汁，不論拿來煮湯、快炒、做蔥油或包進食材裡，味道都很加分。她鼓勵大家趁現在價格實惠多吃當季蔬菜，是最聰明的營養補充方式。

蔥料理推薦：蔥肉捲料理營養均衡又下飯

陳冠蓉分享了一道「日式蔬菜豬肉捲」料理，特別把「蔥段」當成主角包進肉裡。她指出，豬五花肉片油脂偏高，單吃容易攝取較多飽和脂肪酸與膽固醇，搭配蔥一起吃不只能解膩，還能補充植化素與膳食纖維，加強代謝與消化，是聰明的互補吃法。想讓肉捲顏色更繽紛、營養更多元，可加入紅黃甜椒絲、胡蘿蔔絲、金針菇或洋蔥絲。這道料理不只孩子接受度高、很下飯，還能同時攝取到蛋白質與蔬菜，是款營養實用的料理。

整根蔥一起吃營養最豐富

陳冠蓉提醒，蔥綠的部分含較多維生素A，蔥白則是有機硫化物的主要來源，建議整根蔥一起吃營養最豐富。對容易挑食的孩子來說，蔥肉捲是道非常實用又營養的料理選擇。

過敏體質的人吃蔥，會讓皮膚發癢嗎？

坊間也有不少關於吃蔥的禁忌，像是過敏體質吃蔥會讓皮膚癢，或是蔥跟蜂蜜不能一起吃，否則會傷腸胃，這些都是真的嗎？陳冠蓉說明，過敏體質吃蔥確實有「可能」會皮膚癢，但不是每位都會發生。蔥含硫化合物（如硫化丙烯），為可能促進組織胺釋放的成分。本身容易過敏、蕁麻疹、異位性皮膚炎的人來說，吃蔥後可能出現皮膚癢、起疹子。但是蔥不是常見的過敏原（常見過敏原如：花生、牛奶、海鮮），如果擔心可能引發過敏反應，可將蔥先「煮熟」再攝取，可降低發生過敏機率。

至於蔥不能跟蜂蜜一起吃，否則會傷腸胃的說法？陳冠蓉強調，這完全是飲食迷思，沒有科學證據支持！蔥跟蜂蜜可以一起吃，蔥含有含硫化合物，是很好的抗炎植化素。蜂蜜 是「葡萄糖、果糖」組合的精緻糖類，容易造成血糖上升，當人體血糖高的時候，腸胃蠕動會較慢，可能會讓胃裡的食物消化代謝的比較慢，有些人可能因此消化代謝變慢，而產生不適的感覺，但這些狀況並非「蔥跟蜂蜜一起吃」造成的結果，而是單純喝含糖飲料可能會有的症狀。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／陳冠蓉營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章