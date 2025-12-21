蔥價親民營養高！譚敦慈傳授「升級版蔥油」秘方

蔥的產季來臨，市場價格親民，一大把僅需50元。營養師陳冠蓉表示，蔥富含多種有益成分，適量攝取可達到防癌、護心及增強免疫力的效果；無毒教母譚敦慈則在節目中分享獨門蔥油配方。

關於蔥的營養價值，陳冠蓉指出其含有豐富的有機硫化物，具備抗菌與抗癌潛力。

陳冠蓉於臉書粉專「蓉媽咪營養師健康寶典」撰文說明，當令食材最具營養價值，目前蔥的品質優良且價格實惠，正是食用好時機。她分享自己的蔥料理運用方式：部分切末冷凍保存，可作為早餐蔬菜烘蛋的配料；部分製成鹹香蔥油裝罐備用，拌菜時相當便利；其餘則切段製作蔥肉捲，變化出多元菜色。

關於蔥的營養價值，陳冠蓉指出其含有豐富的有機硫化物，具備抗菌與抗癌潛力，研究顯示能抑制幽門桿菌生長，有助降低胃潰瘍風險。蒜素則是蔥辛辣風味的來源，擁有強效抑菌及抗發炎作用，可提升免疫機能，對換季期間預防感冒特別有益。

陳冠蓉進一步說明，蔥所含的維生素A與C能修復黏膜組織、促進膠原蛋白合成，對於換季時容易出現打噴嚏、流鼻水、喉嚨不適症狀的人而言，是相當重要的營養素。

陳冠蓉進一步說明，蔥所含的維生素A與C能修復黏膜組織、促進膠原蛋白合成。

此外，槲皮素作為天然抗氧化物，可幫助血管放鬆、維護心血管健康，並有助於降低血中膽固醇、減少血管硬化風險。無論蔥白或蔥綠，皆含有膳食纖維，能促進腸胃蠕動、維持排便順暢。

譚敦慈於《健康好生活》節目中公開私房蔥油製法：將蔥、洋蔥、蒜頭及香菜一同放入芥花油鍋中油炸，待食材呈現微黃金色後，撈除已變黑的蔥與香菜，僅保留洋蔥及蒜頭。這款升級版蔥油相較傳統做法，香氣更加濃郁、營養成分也更豐富，無論炒菜或拌麵都十分適合。

