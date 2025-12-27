蔥價跳水! 彰化蔥田"自採每台斤10元.中低收採5台斤免費"

中部中心／黃毓倫、林韋志、李文華 彰化報導

今年夏天受到豪大雨、颱風災情影響，青蔥一度飆升到每台斤200元，不過災後農民積極復耕，加上南部水蔥大量上市，目前市價每台斤只要30到40元。彰化芳苑鄉有農民栽種粉蔥，乾脆開放自採，每台斤只要10元，中低收入戶還可以免費採5台斤。

民眾來到蔥田採蔥，之前受到颱風下雨飆漲的蔥，貴鬆鬆天價讓婆婆媽媽買不下去，現在自己來採，每台斤只要10元，只見民眾挽起袖子，彎腰努力採啊採，大把大把的，蔥全往袋子塞。

廣告 廣告

民眾：「這邊的蔥很香，真的很香，很好吃。」

民眾：「（今天來摘了多少）應該6斤吧。」

民眾：「這個時間點這樣換算下來，這個好玩又便宜。」





限時搶便宜！ 芳苑蔥田"自採每台斤10元.中低收5台斤免費"

民眾自備大袋子來裝採好的蔥（圖／民視新聞）









甚至還有人帶了大麻布袋、黑色大垃圾袋，就是要摘好摘滿，滿載而歸，才不枉來這一趟。彰化是青蔥主要產地之一，今年七八月，一度飆漲到每台斤200元，但災後農民積極復耕，加上南部水蔥大量上市，目前市價每台斤降到30到40元。彰化芳苑就有農民乾脆開放民眾自採，減低人力成本。

農民洪先生：「採收成本要20塊，一公斤要20塊了，算一算可能不划算，我就決定開放自採這樣子，每斤10塊，然後就是如果你是，中低收入戶的話，憑證就是一戶5斤免費自採。」





限時搶便宜！ 芳苑蔥田"自採每台斤10元.中低收5台斤免費"

蔥價跳水，人力採收不符成本效應，蔥農開放民眾自己來採！（圖／民視新聞）









農民說這批粉蔥是八月中，蔥正貴的時候種的，之前大盤直接來採，一分地可賣到七、八十萬，如今蔥價跳水、獲利銳減，開放民眾自採，活動開放到明年1月4號，想吃新鮮又便宜的粉蔥，手腳要快！





原文出處：限時搶便宜！ 芳苑蔥田"自採每台斤10元.中低收5台斤免費"

更多民視新聞報導

種蔥也能用AI？宜蘭青農升級三星蔥園變身智慧溫室

宜蘭強推特色米食! "三星蔥爆米漢堡"全新上市

台菜最強配料竟是抗癌聖品！營養師曝5大好處

