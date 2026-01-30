蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」

「麵筋」與「油」的物理戰

1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應

．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。

．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。

2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看

蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。

關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。

回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異：

1️、油脂比例決定熱量密度

．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多油。 結果： 看似輕盈蓬鬆，其實是「油包麵」，熱量密度極高。

．蔥油餅： 油量相對單純，主要分佈在表面，熱量上限較好控制。

2️、咀嚼感操控飽足荷爾蒙

吃東西不是只有「進肚子」，還牽涉到大腦的滿足感。

．蔥抓餅（酥、脆）： 油脂阻斷了麵筋，入口即化 咀嚼時間短 大腦還沒收到飽足訊號，你已經吃完了。

．蔥油餅（Q、硬）： 保留了麵筋韌性 咀嚼次數多 飽足訊號來得穩，比較不容易過量。

3️、血糖反應的隱形陷阱

同樣是麵粉製品，但＝高油脂＋精緻澱粉」的組合最危險：

．油脂會延緩胃排空，初期血糖可能上升不快。

．但這種「高油高碳水」組合，容易干擾胰島素運作，導致後段血糖震盪，讓你「能量空掉」。

這也是為什麼很多人吃完蔥抓餅，明明熱量爆表，不到中午卻又開始嘴饞。

吃對營養所｜建銘營養師強調，不是哪個不能吃，而是要看懂「結構」：

． 想讓早餐撐久一點：選蔥油餅＋蛋（利用蛋白質＋紮實澱粉延長飽足感）。

． 真的很想吃蔥抓餅：請老闆 「油少煎」 或用 「乾烙」，並且 一定要配蛋白質（豆漿/蛋/肉片）。

