蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

廖聰賢平時遊手好閒、無所事事，卻嫌父母給的零用錢太少，涉持刀狠殺父母並於稍早落網。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，在逃亡2天後於稍早落網，據悉，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少才會動手殺人，相關案情則仍待調查釐清。

廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。

據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打零工維生，主要經濟來源是父母每月給的5000元，但他認為父母給的零用錢太少，多次要前導致親子感情不睦，加上不滿爸媽對他管教嚴格，於是買開山刀預謀殺人。

17日晚間9時，在宮廟擔任乩身的廖姓死者剛忙完廟務到家，廖嫌與父母發生爭吵，持刀狠砍父親24刀，再砍母親13刀，且刀刀見骨，手段極其兇殘，見2人倒臥血泊中後逃逸，警方19日晚間6時許在新莊將其逮捕，現已把他帶回分局偵訊，相關案情仍須釐清。

