蔥油餅只賣25元！36歲兒嫌5000元零用錢太少釀殺機 美食文成絕響

即時中心／林韋慈報導

昨（19）日，新北市蘆洲驚傳一起雙屍命案。由於廖姓死者的表妹多日聯繫不上表哥，憂心之下報案，案件因此曝光。警方經過2天追查，於昨晚逮捕36歲、涉有重嫌的廖姓兒子。據了解，廖嫌長期無業，又有毒品紀錄，仰賴父母接濟生活，卻因不滿每月僅拿到5000元零用錢，竟痛下殺手，釀成悲劇。

案件曝光後，有網友在社群平台Threads發出一段早已拍攝、卻一直未發布的美食推薦影片，意外成為廖姓夫妻生前最後的身影。該網友經營「翁翁旅食空間」頻道，她表示，「三重隱藏版蔥油餅，一份25元，高CP值，以後都吃不到了，很遺憾我喜歡的蔥油餅老夫妻，就這樣被兒子砍死了，這是之前一直沒發的影片。」畫面中，可見75歲的許姓婦人緩緩切餅，67歲的廖姓老翁則熟練地將蔥油餅下鍋油煎，兩人一言不發卻略帶微笑，顯得專注。

不少網友看了感嘆，「得站多久才有5000元？」如今蔥油餅攤已成為絕響。「翁翁旅食空間」也再度回應，強調自己是一個很懶散的分享者，當時只寫了文章，想說影片晚點發，「但沒想到太晚了」，她也表示，如今發出是想保留，老夫婦曾經為了生活奮鬥的身影，還有致敬25元蔥油餅，她強調，夫妻倆一生勤勉過生活，為了自己年邁的人生，「希望你們曾經記得有那麼好吃的蔥油餅」。

據了解，36歲廖男平時無固定工作，曾有婚姻與一子，但並無同住。他長期靠父母經濟支援，喜愛打手由，一家人長租在蘆洲已30年，月租約1萬元。廖姓夫妻倆平日生活簡單，周末常一起洗頭，再到表妹家泡茶聊天，未料最終卻慘遭親生兒子殺害，令人鼻酸。





