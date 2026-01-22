蔥油餅夫妻解剖！ 啃老逆子廖聰賢冷血狂砍69刀弒親

廖聰賢69刀冷血弒親。（圖／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲啃老逆子廖聰賢，宣稱不滿從小就被雙親嚴厲管教，加上每月只給5千零用錢，17日晚間涉嫌持刀殺害賣蔥油餅的雙親，檢警會同法醫，今天（22日）下午3時在新北市立殯儀館針對夫妻倆遺體進行解剖，要釐清確切死因等，解剖後確認廖姓父親身中26刀、許姓母親則是43刀，總計69刀冷血砍死雙親，初步研判為出血性休克致死，家屬對此也並無疑義。

據悉，啃老逆子廖聰賢17日當晚9時許，持長約52公分的開山刀冷血對父母逞凶，連砍多刀，導致現場血跡遍布整個客廳，廖嫌逃逸後，19日晚間在新莊地區落網，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署檢察官今天（22日）下午3時，會同法醫來到新北市立殯儀館，針對夫妻倆遺體進行解剖，要釐清確切死因、確切中刀數等相關細節，陳姓表妹等人均前往新北市立殯儀館配合解剖。

檢警當時在現場相驗時，初判廖姓父親身中24刀，至於許姓母親則是13刀，刀刀深可見骨，甚至頭骨都被砍到塌陷，足見下手之殘忍；而今天下午經解剖後確認，廖父身中26刀、許母則是身中43刀，總計69刀冷血弒親，死因均為出血性休克，家屬對此也並無疑義。

