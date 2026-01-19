蔥油餅夫妻身中37刀慘死！血流滿客廳 鑑識警幾無處可站

檢察官與法醫到場相驗後離去。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一對蔥油餅夫婦昨天（18日）中午被發現身中多刀陳屍在蘆洲中山一路住處客廳，進一步追查，發現36歲廖姓獨生子涉有重嫌，犯案後騎車逃逸，蘆洲警方目前正積極查緝中；而轄區警方昨天獲報到場採證時，現場滿是血跡，舉步維艱，相當難以行走，後續經相驗，初判丈夫身中24刀、妻子則是13刀，其中更有多刀深可見骨，顯見廖嫌下手有多兇殘。

據悉，67歲廖姓男子、75歲許姓妻子婚後育有1子，現年36歲的廖男，平日無業遊手好閒，偶爾打零工，多數時間都在家打電動、打手遊，經濟重擔全由父母賣蔥油餅維生。

廣告 廣告

警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

而夫妻倆的親友昨天（18日）發現聯繫不上兩人，實際上門查看，並報請後，委請鎖匠開門查看，這才驚見這起恐怖命案，2人身中多刀倒臥血泊，均已明顯死亡，警方連忙封鎖現場，並派出鑑識人員到場採證。

鑑識人員到場時，2人的鮮血幾乎流乾，整個客廳滿是血跡，導致現場人員、鑑識人員行走困難，屋內各處更有著被砍後噴濺出的血跡，後續檢察官到場，在現場會同法醫進行相驗，初判丈夫身中24刀，其中手部有多處抵禦刀傷，另外後腦等處也身中多刀；至於妻子則是13刀，傷口其中後腦、背部，雙手，刀刀深可見骨，足見下手之殘忍。

警方查獲啃老逆子的機車，在車廂查獲開山刀，疑似就是行兇工具。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

賣蔥油餅也在神壇執事！新北男與妻遭逆子殺害 最後身影曝光

重新橋死亡車禍！男載友急切撞死婦 車禍畫面掀熱議

啃老逆子殺害蔥油餅夫妻！ 鄰居曝：曾聽到喘息聲

